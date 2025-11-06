Este torneo nacional se celebrará desde el 22 hasta el 25 de enero de 2026

La Copa de la Reina de voleibol regresa a Tenerife después de ocho años desde su última edición en la isla, para reunir del 22 al 25 de enero de 2026 a los ocho mejores conjuntos femeninos de la primera vuelta de la Liga Iberdrola, que buscarán suceder en el palmarés al Avarca de Menorca.

La Copa de la Reina de voleibol vuelve a Tenerife tras ocho años / Imagen del Cabildo de Tenerife

El Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife será el escenario del mejor voleibol nacional, a lo largo de cuatro días que convertirán a la isla en el epicentro de este deporte, según informó el Cabildo de Tenerife en un comunicado.

Desarrollo del deporte canario

El evento, organizado por la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), contará con el apoyo de Iberdrola, Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, además de la colaboración de la Federación Canaria de Voleibol.

Según el comunicado, la llegada del torneo a Canarias refuerza el compromiso institucional con el desarrollo del deporte y consolida a Tenerife, una de las ciudades históricas del voley femenino español, como una sede de referencia para acoger grandes competiciones nacionales e internacionales.

El recinto rinde homenaje a la figura clave de Quico Cabrera, presidente del Club Voleibol Tenerife, que fuera dominador del voley español a lo largo de casi dos décadas. El Pabellón Quico Cabrera ya fue sede de la Copa Princesa y la fase final de la Superliga Femenina 2.

Las entradas y abonos para disfrutar del espectáculo están disponibles desde este miércoles en la web oficial de venta. Hay cuatro categorías de precios, con abonos entre 40 y 180 euros, y entradas diarias entre 4 y 65 euros, además de descuentos del 50% para menores de 18 años.