La UD Las Palmas afrontan la segunda jornada de LaLiga Hypermotion ante el Córdoba tras el empate ante el FC Andorra en el Estadio de Gran Canaria

La Unión Deportiva Las Palmas se enfrenta este lunes 25 de agosto al Córdoba CF en el Estadio Nuevo Arcángel. Los de Luis García llegan a la segunda jornada con un punto tras el empate cosechado ante el Andorra el pasado sábado en el Estadio de Gran Canaria. Por su parte, el Córdoba llega a la cita tras caer ante el Real Sporting (2-1) en el estreno liguero.

Imagen del entrenamiento de la UD Las Palmas en la previa a su enfrentamiento al Córdoba

Luis García podrá contar con Jesé y Jonathan Viera tras la inscripción de ambos fichajes en LaLiga, por lo que ambos jugadores podrían partir de inicio en el once del técnico asturiano.

En la previa del partido, el reciente fichaje amarillo Cristian Gutiérrez aseguró que «ve al equipo preparado para luchar por grandes resultados en LaLiga Hypermotion» y que espera que el equipo siga sumando puntos en la visita al Córdoba.

Clasificación LaLiga Hypermotion

Dónde ver el Córdoba – UD Las Palmas

Radiotelevisión Canaria emitirá el Córdoba – UD Las Palmas a través de la señal TDT habitual y de la web rtvc.es

Minuto a minuto del Córdoba – UD Las Palmas

Sigue la acción del Córdoba – UD Las Palmas en directo en la web de Radiotelevisión Canaria