El Costa Adeje Tenerife llega en buen estado de forma para jugar su primer partido de la temporada en casa ante el Espanyol F

El 13 de septiembre a partir de las 16:00 horas, el Costa Adeje Tenerife se enfrente al Espanyol Femenino, en un duelo correspondiente a la tercera jornada de la Liga F. Por primera vez esta temporada el equipo blanquiazul disputará su partido en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Costa Adeje Tenerife vs Espanyol F | Las canarias quieren seguir en buena dinámica.

Momento de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño afronta la temporada con renovadas energías tras su integración en la estructura del CD Tenerife. Su comienzo de temporada ha sido bastante bueno, cosechando 4 puntos en los partidos a domicilio. El choque más relevante fue el 0-4 conseguido en la última jornada ante el Sevilla F

Por su parte, el Espanyol Femenino llega a la cita con un punto tras jugar los dos partidos en su campo. Cabe destacar la abultada derrota por 0-5 que sufrió ante el Atlético de Madrid F. Esta será la primera prueba a domicilio de la temporada.

Historial

Los precedentes juegan a favor de las isleñas. La pasada campaña firmaron una contundente victoria por 4-1 ante el Espanyol, demostrando su fortaleza en casa. En Barcelona, el partido concluyó con 0-0 en el electrónico.

Clasificación

El Costa Adeje Tenerife se encuentra en la tercera posición de la categoría con 4 puntos, siguiendo la estela del Barcelona F y el Atlético de Madrid F que han conseguido un pleno de victorias. Por su parte, el Espanyol está en la 13º posición con 1 punto.

Alineaciones