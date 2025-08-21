El conjunto blanquiazul triunfa en el importante triangular celebrado en las instalaciones de Tajonar (Pamplona), tras lograr vencer a Osasuna (0-1) y empatar ante la Real Sociedad (0-0)

La Copa Sentimiento viajará hasta Tenerife por primera vez tras lograr vencer en su doble encuentro de altura. Fue este miércoles ante CA Osasuna (0-1) y Real Sociedad (0-0) en las históricas instalaciones deportivas de Tajonar, recinto deportivo de Club Atlético Osasuna.

El Costa Adeje Tenerife se corona en la IV Copa Sentimiento

Primer duelo

El primer duelo ante el conjunto local de Primera Federación podría conducir a engaños por la diferencia de categoría, pero nada más lejos de la realidad. Las jugadoras de Eder Maestre se vieron enfrentadas por un cuadro rojillo diseñado para la lucha por el ascenso a Liga F Moeve. Apretó desde el primer minuto, haciendo que las guerreras tuvieran que exprimirse al máximo en el primer choque de la tarde.

Mari Jose desde lejos probó a la guardameta osasunista. Luego, un par de ocasiones locales que ayudaron a que las tinerfeñas quisieran controlar el juego y bajar las revoluciones. El ritmo de partido se apaciguaba y los cambios a la media hora, donde se renovó el equipo casi por completo (las diez jugadoras de campo fueron sustituidas), ayudaron a que se estabilizara el juego. En el minuto 42, una gran jugada personal de Sakina Ouzraoui, nombrada MVP del torneo, decantaba el choque para el lado tinerfeño. Victoria en el estreno de la Copa Sentimiento para el Costa Adeje Tenerife.

Contra el Real Sociedad

Tras unos minutos de descanso, daría comienzo el plato fuerte del día. El duelo ante la Real Sociedad, tan habitual en los últimos años en Liga F Moeve y en las pretemporadas blanquiazules. Las futbolistas que finalizaron el partido anterior formaron como titulares sumando a Noelia Ramos en la portería, jugando estas once, los cuarenta y cinco minutos completos.

El enfrentamiento expuso una gran imagen de las guerreras, que se impusieron prácticamente durante todos los minutos a un conjunto txuri-urdin. El control y el tempo del partido lo manejaba el medio campo blanquiazul, las defensas apenas tuvieron trabajo y en ataque, primero Elba en una acción muy clara y luego Amani desde fuera del área, pudieron adelantar a las tinerfeñas en el marcador.

Al término de los segundos cuarenta y cinco minutos, el empate sin goles fue resultado en Tajonar, que sumado al duelo entre Osasuna y la propia Real Sociedad que finalizó con empate (1-1) daba al Costa Adeje Tenerife el primer trofeo de campeonas de la IV Copa Sentimiento de su historia.

El próximo encuentro de pretemporada para las de Eder Maestre tendrá lugar este viernes 22 de agosto, a partir de las 17:30 hora canaria, en Anguiano (La Rioja) frente al DUX Logroño con las cámaras de Televisión Canaria en directo.

FICHA TÉCNICA – PRIMER PARTIDO

Osasuna Femenino: Mon, Azpiazu, Claudia G., Adri Parada, Porto, Eunate, Palacios, Mait, Riu, Sarriegi y Nora.

Costa Adeje Tenerife Egatesa: Nay Cáceres, Aleksandra, Cinta R., Jenni López, Estella, Aithiara; Castelló, Moreno, Bicho; Iratxe y Mari Jose(C). También jugaron Paola H.D., S. Ouzraoui, Amani, Ari Arias, Natalia Ramos, Clau Blanco, Elba, Patri Gavira, Fatou y Martin.

Goles: 0-1 S. Ouzraoui (42’)

Incidencias: El encuentro de cuarenta y cinco minutos de duración, se disputó en las Instalaciones Deportivas de Tajonar. Al final del encuentro se tiraron tres penaltis por equipo para decidir el equipo ganador del torneo en caso de empate final (Osasuna 2-1 Costa Adeje Tenerife)

FICHA TÉCNICA – SEGUNDO PARTIDO

Real Sociedad: Estensoro, Moraza, P. Férnandez, Guridi, Mirari, N. Eizagirre, Lucía, Intza, Arola, Aiara y Azpirotz. También jugaron Lucía Pardo, Apari y Cahynová.

Costa Adeje Tenerife Egatesa:Noelia Ramos; Clau Blanco, Fatou, Elba, Patri Gavira(C), Martin; Amani, Natalia Ramos, Paola H.D.; S. Ouzraoui y Ari Arias.

Goles: –

Incidencias: El encuentro de cuarenta y cinco minutos de duración, se disputó en las Instalaciones Deportivas de Tajonar. Al final del encuentro se tiraron tres penaltis por equipo para decidir el equipo ganador del torneo en caso de empate final (Real Sociedad 3-2 Costa Adeje Tenerife)