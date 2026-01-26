Costa Adeje Tenerife vs Real Sociedad | J18 Liga F 25-26

Costa Adeje Tenerife vs Real Sociedad. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 1 de febrero. Partido correspondiente a la J18 de la Liga F. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Costa Adeje Tenerife y Real Sociedad se enfrentan este domingo 1 de febrero, a las 12:00 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro corresponde a la jornada 18 de LaLiga F Moeve.

Costa Adeje Tenerife vs Real Sociedad | J18 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar por 0-0 en su visita al RCD Espanyol Femení. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la cuarta posición de la tabla.

Por su parte, la Real Sociedad ganó por 3-0 en el partido de liga ante el Eibar Femenino. El equipo se encuentra tercero con 37 puntos.

Posiciones en la clasificación de Costa Adeje Tenerife y Real Sociedad

En la clasificación, el Tenerife es cuarto con 29 puntos, diecinueve por debajo del Barcelona, líder de la competición. Por su parte, el equipo vasco ocupa la tercera posición, con 37 puntos, ocho puntos por encima del Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos entre Costa Adeje Tenerife y Real Sociedad

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos el Tenerife Femenino ha ganado dos de ellos, mientras que uno acabó en empate y los otros dos los ganó la Real Sociedad. El equipo tinerfeño llega al encuentro con un balance de dos partidos ganados y tres empatados. Sin embargo, el equipo donostiarra llega a este enfrentamiento tras haber ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, habiendo empatado el otro.

Alineaciones del Costa Adeje Tenerife y Real Sociedad

