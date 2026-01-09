3-1 El CV Emalsa Gran Canaria gana el partido de ida de los octavos de la Challenge Cup

El CV Emalsa Gran Canaria se enfrenta al OK Nebo Zaprešić en los octavos de final de de la Challenge Cup

Primer partido de octavos de final de la Challenge Cup y primera victoria para el CV Emalsa Gran Canaria. El equipo canario derrota por 3-1 en el partido de ida al equipo de Croacia OK Nebo. El equipo croata mostró una gran calidad en el encuentro disputado en el Gran Canaria Arena.

La jugadora del CV Emalsa Gran Canaria, Saray Manzano, se convirtió en la MVP del partido con 18 puntos.

Una de las jugadas del partido de octavos de la Challenge Cup que enfrentó al CV Emalsa Gran Canaria y al OK Nebo de Croacia / CV Emalsa Gran Canaria

El desenlace, con el partido de vuelta, será el próximo miércoles 14 de enero a partir de las 19:00 horas en Croacia.

Un complicado partido con victoria para el equipo de Gran Canaria

Comenzó el partido con un alto porcentaje de acierto por parte de las locales (3-0). Aunque las croatas intentaron remontar ese inicio, las grancanarias demostraron ser más sólidas en ataque (9-3). El técnico del OK Nebo, Mato Dragicevic, pidió el primer tiempo muerto y, tras él, las suyas lograron obtener algún rédito más (12-6). No obstante, el partido empezó a decantarse a favor de las amarillas, que ya se habían distanciado (13-7).

Las visitantes mejoraron y recortaron algo de distancia (18-17). Con el partido cada vez más igualado Juan Diego, técnico local, decidió sacar a su nuevo refuerzo: la opuesta Ajack Malual. Asimismo, el preparador onubense optó por darle descanso a Katherine Corelli y Marina Scherer, ofreciéndo minutos a las jóvenes Blanca Arcos y Alejandra Pavón.

Con el encuentro igualado (21-21), el conjunto isleño se mostró mejor en recepción y logró cuidar mejor los pequeños detalles, que terminaron por decantar la balanza a su favor en el primer parcial (25-23).

Una segunda mitad más igualada

El equipo al completo del CV Emalsa Gran Canaria convocado para este encuentro / CV Emalsa Gran Canaria

En el segundo acto arrancaron mucho mejor las croatas (2-4). Juan Diego decidió entonces pedir un tiempo para explicar cuestiones tácticas a sus jugadoras e intentar cambiar la dinámica con 7-12 en el luminoso.

Las ‘olimpilocas’ lograron recortar distancias y recuperaron sensaciones, sobre todo en recepción (14-16). No obstante, con el saque de Zajec el cuadro visitante se hizo más fuerte y logró ponerse cuatro puntos por delante (15-19).

Juan Diego reclutó entonces a Fernanda Maida para intentar cambiar la dinámica, pero el OK Nebo mostró su lado más competitivo y fueron mejores en este segundo tramo (17-25).

Tercer parcial con todo abierto

Después de la primera hora de partido, comenzaba un tercer parcial sin un dominador claro. El equipo visitante seguía mostrando su mejor cara y las locales intentaban compensar ese buen trabajo (3-6). El primer tiempo muerto lo solicitó preparador de las isleñas, para intentar romper la inercia de las de Dragicevic (3-8).

El saque de Brown y el mejor entendimiento de las grancanarias sobre la pista logró ajustar el resultado (9-9) y, desde ese momento, la igualdad fue protagonista hasta que la capitana isleña, Saray Manzano, sacó a relucir su mejor voleibol para liderar a un Emalsa que, aunque sufriendo, se volvía a adelantar (25-21).

El duelo siguió su curso con el mismo guión, aunque destacando ahora las amarillas, con una Saray Manzano que continuó liderando al conjunto (12-9). Pero las croatas volvieron al partido, poniéndose incluso por delante en el luminoso (18-20). No obstante, las locales, con un bloqueo de Saray Manzano, la MVP del partido, y Brown, dieron por finalizado el cuarto y último parcial de un partido marcado por la igualdad competitiva de ambos equipos (26-24).

Ficha técnica

CV Emalsa Gran Canaria (3): Marina Sherer (4), Belly Mañana (líbero), Saray Manzano (18), Laura Suárez (12), Petra Indrova (8), Katherine Corelli (4), -inicial- , Margaret Brown (14), Ajack Malual (11), Blanca Arcos, Alejandra Pavó y Fernanda Maida (1).

Entrenador: Juan Diego García.

OK Nebo Zaprešić (1): Petra Galic (10), Ena Zajec (15), Jelena Nincevic (2), Lucia Babic (14), Valentina Vrbanc (14), Sandra Dramac, -inicial-, Iva Deak (8) y Nikolina Dragicevic.

Entrenador: Mato Dragicevic.

Parciales: 25-23 (27 minutos); 17-25 (26 min.); 25-21 (27 min.) y 26-24 (30 min.).

Árbitros: Adrián Isnard y Sofía Rodrigues.

Incidencias: Partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la CEV Challenge Cup, disputado en el Gran Canaria Arena. 150 espectadores.