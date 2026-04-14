El magacín matinal de Estíbaliz Pérez, que arranca en directo a las 06:30 horas, contará con entrevistas a Astrid Pérez y Narvay Quintero
El programa matutino de La Radio Canaria `De la noche al día´ realizará una emisión exterior en directo este miércoles 15 de abril, a partir de las 06:30 horas y hasta las 11:00 horas, desde la sede del Parlamento de Canarias. Los espectadores de Televisión Canaria y los oyentes de Radio Canaria podrán seguir de forma simultánea hasta las 08:00 horas todos los contenidos de este programa que dirige y presenta Estíbaliz Pérez y que ofrecerá una cobertura de la actualidad informativa y legislativa en las Islas.
El despliegue comenzará con el primer boletín informativo junto a Eva García. En este primer tramo, la audiencia dispondrá de las claves del día con Eugenio González, la previsión meteorológica de Vicky Palma, el repaso a las portadas de prensa y la actualidad cultural con Ce Castro. El bloque se completa con la información deportiva de Joaquín González y la participación de los oyentes a través de WhatsApp.
A partir de las 07:00 y hasta las 08:00 horas, el programa ampliará las noticias de cabecera e incluirá entrevistas sobre los temas protagonistas del día, además de la sección de tráfico y la conexión habitual con el 112 para reportar las incidencias en el Archipiélago.
La programación para esta jornada en exterior, según señala Estíbaliz Pérez, contará con una entrevista a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, quien realizará un balance de la legislatura y analizará el papel estratégico de la Cámara Regional en Europa, así como los esfuerzos por acercar la gestión parlamentaria a la población del Archipiélago.
Asuntos en la orden del día
En el ámbito legislativo, el programa abordará uno de los asuntos incluidos en la orden del día del pleno parlamentario sobre la modificación de la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias, centrada en la obligatoriedad de implantar camas elevables y otras medidas ergonómicas en el sector turístico de las Islas. Para hablar sobre ello, durante la emisión participará el partido que propuso esta iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, y también representantes del colectivo de las camareras de piso, añade la presentadora.
Asimismo, por otro parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, repasará el impacto de la actual crisis internacional y de guerra en el sector agrario y explicará la hoja de ruta en la que se viene trabajando para garantizar las ayudas que vienen de Europa en el nuevo marco financiero previsto para 2028-2034.
La programación especial se completará con la habitual tertulia de actualidad desde el Parlamento y secciones divulgativas con el periodista Cristian Luis, quien descubrirá a la audiencia las estancias y curiosidades sobre la cámara regional.
El programa ‘De la noche al día’, de lunes a viernes de 06:30 a 11:00 horas, mantiene su compromiso con la inmediatez y el análisis de la realidad del Archipiélago.