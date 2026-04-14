El magacín matinal de Estíbaliz Pérez, que arranca en directo a las 06:30 horas, contará con entrevistas a Astrid Pérez y Narvay Quintero

El programa matutino de La Radio Canaria `De la noche al día´ realizará una emisión exterior en directo este miércoles 15 de abril, a partir de las 06:30 horas y hasta las 11:00 horas, desde la sede del Parlamento de Canarias. Los espectadores de Televisión Canaria y los oyentes de Radio Canaria podrán seguir de forma simultánea hasta las 08:00 horas todos los contenidos de este programa que dirige y presenta Estíbaliz Pérez y que ofrecerá una cobertura de la actualidad informativa y legislativa en las Islas.

El despliegue comenzará con el primer boletín informativo junto a Eva García. En este primer tramo, la audiencia dispondrá de las claves del día con Eugenio González, la previsión meteorológica de Vicky Palma, el repaso a las portadas de prensa y la actualidad cultural con Ce Castro. El bloque se completa con la información deportiva de Joaquín González y la participación de los oyentes a través de WhatsApp.

A partir de las 07:00 y hasta las 08:00 horas, el programa ampliará las noticias de cabecera e incluirá entrevistas sobre los temas protagonistas del día, además de la sección de tráfico y la conexión habitual con el 112 para reportar las incidencias en el Archipiélago.

​La programación para esta jornada en exterior, según señala Estíbaliz Pérez, contará con una entrevista a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, quien realizará un balance de la legislatura y analizará el papel estratégico de la Cámara Regional en Europa, así como los esfuerzos por acercar la gestión parlamentaria a la población del Archipiélago.

Asuntos en la orden del día

​En el ámbito legislativo, el programa abordará uno de los asuntos incluidos en la orden del día del pleno parlamentario sobre la modificación de la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias, centrada en la obligatoriedad de implantar camas elevables y otras medidas ergonómicas en el sector turístico de las Islas. Para hablar sobre ello, durante la emisión participará el partido que propuso esta iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, y también representantes del colectivo de las camareras de piso, añade la presentadora.

​Asimismo, por otro parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, repasará el impacto de la actual crisis internacional y de guerra en el sector agrario y explicará la hoja de ruta en la que se viene trabajando para garantizar las ayudas que vienen de Europa en el nuevo marco financiero previsto para 2028-2034.

​La programación especial se completará con la habitual tertulia de actualidad desde el Parlamento y secciones divulgativas con el periodista Cristian Luis, quien descubrirá a la audiencia las estancias y curiosidades sobre la cámara regional.

El programa ‘De la noche al día’, de lunes a viernes de 06:30 a 11:00 horas, mantiene su compromiso con la inmediatez y el análisis de la realidad del Archipiélago.

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