Formaban parte de una red de ciberestafadores que operaban mediante un call center desde el que se hacían pasar por un banco para obtener las cuentas de los clientes

Imágenes Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a 29 personas e investiga a otras 57 en varias provincias, como autoras de la comisión de 43 delitos de estafa, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Formaban parte de una red de ciberestafadores que operaban mediante un call center desde el que se hacían pasar por un banco para obtener las cuentas de los clientes.

La operación Ibermellow comenzó el año pasado tras numerosas denuncias en Huesca con un mismo patrón, de lo que se conoce como “smishing” y “vishing”, consistiendo, en un tipo de ciberataque en el que los delincuentes primeramente se hacen pasar por la entidad bancaria de la víctima, con el envío de un falso SMS (smishing) a sus números de teléfono móvil, en el cual, alertan de unos cargos de alto importe en su cuenta bancaria y un número de teléfono de contacto para paralizar dicha transacción.

En una segunda fase, las víctimas reciben una llamada telefónica («vishing»), haciéndose pasar los ciberdelincuentes por el gestor de la entidad bancaria. Previa utilización de la ingeniería social, disponían de parte de los datos personales de las víctimas, lo que hacía que la estafa más convincente y así consiguieron transferencias a cuentas bancarias controladas por los estafadores o la contratación de préstamos personales para posteriormente desviar ese dinero a otras cuentas.

El dinero desviado a la cuenta fraudulenta se movía por distintas cuentas bancarias para evitar el seguimiento policial, siendo finalmente retirado en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia.

Operación Ibermellow. Imagen Guardia Civil

100.000 mensajes a la hora

De esta forma, los agentes investigadores pudieron realizar una precisa labor de trazabilidad bancaria, consiguiendo la identidad de un numeroso grupo de individuos relacionados con los delitos que actuaban como mulas económicas. Una mula económica (o mula bancaria) es una persona que presta su cuenta bancaria, billetera virtual o datos personales para recibir, mover o transferir dinero de origen ilícito a cambio de una comisión monetaria.

Los agentes determinaron también la autoría de otras personas que realizaban las funciones de captadores de esas mulas económicas y de los extractores del dinero estafado, el cual pasaba a disposición de la cúpula de la organización criminal, gestionada por los falsos gestores de las entidades bancarias y por el responsable del “call center”, quien realizaba el envío masivo de SMS.

En una primera fase, en el pasado mes de marzo, tras realizar las entradas y registros en las localidades de Badalona (Barcelona), Terrassa (Barcelona), Carabanchel (Madrid) y Cartagena (Murcia), se procedió a desarticular el call center, con una capacidad técnica para enviar más de 100.000 mensajes a la hora.

Dos fases de la operación

Esta primera fase culminó con cinco detenciones de miembros la cúpula de la organización criminal e interviniéndose 57.520 euros en efectivo, numerosos artículos de lujo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 máquinas de envío masivo de SMS, 70 teléfonos móviles, y diversa documentación, todo ello utilizado para la comisión de los delitos.

La segunda fase logró desarticular por completo el complejo sistema de blanqueo de capitales que la organización criminal tenía distribuido por gran parte del territorio nacional, por lo que se procedió a la detención e investigación de las mulas económicas, los captadores y de los extractores de dinero, así como la recuperación de 256.708 euros de diferentes cuentas bancarias controladas por los ciberestafadores.

El operativo se ha llevado a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba de Huesca. Además han participado las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid y Murcia y el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de las Zonas de la Guardia Civil de Barcelona y Valencia, finalizó con la detención de 24 personas y otras 57 personas investigadas, en las provincias de A Coruña, Álava, Alicante, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cantabria, Cádiz, Córdoba, Gerona, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valladolid, Valencia y Zaragoza.

Las diligencias han sido entregadas en los juzgados competentes de los partidos judiciales de Jaca (Huesca), Caspe (Zaragoza), Daroca (Zaragoza), La Almunia (Zaragoza), Tarazona (Zaragoza), Zaragoza (Zaragoza), Alcañiz (Teruel), Calamocha (Teruel) y Teruel (Teruel).

Consejos para evitar este tipo de estafas

SMISHING

No hagas click en enlaces: Ignora los SMS con enlaces de alertas de seguridad bancaria.

No instales aplicaciones: Si un mensaje te pide descargar un programa o APP externa, bórralo de inmediato.

Verifica por otra vía: Si crees que el aviso puede ser real, entra a la APP oficial o llama al número de contacto legítimo de la entidad bancaria o acude presencialmente, nunca respondas al SMS.

VISHING

Cuelga ante la presión: Los estafadores usan la urgencia y el miedo para obligarte a actuar sin pensar.

No des información sensible: Ningún banco te pedirá contraseñas, códigos PIN o claves completas por teléfono.

Contrasta la llamada: cuelga y comunícate con la entidad bancaria usando un teléfono oficial conocido o acude presencialmente, nunca devuelvas la llamada al número desde el que se han puesto en contacto contigo.

Por último, si la estafa se ha efectuado, ponte en contacto con la Guardia Civil, o bien en el acuartelamiento más cercano, donde podrás formular denuncia o mediante denuncia en la Sede Electrónica en la página web oficial de la Guardia Civil o infórmate en el Equipo de Asesoramiento, Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia (Equipo Arroba) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, a través de la Central 062.