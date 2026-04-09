Durante el registro se intervinieron 696 plantas en diferente estado de floración, así como hachís, cogollos de marihuana y dinero en efectivo

Desmantelan una finca de cultivo y distribución de marihuana en el sur de Tenerife.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil en el marco de la operación ‘Hermit’, han detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública tras desmantelar la finca en la que cultivaba, transformaba y distribuía la droga para su posterior venta.

La investigación se inició en noviembre del pasado año a partir de una información previa coordinada por la Fiscalía Antidroga de Santa Cruz de Tenerife. En una primera fase, se consiguieron los indicios y pruebas necesarias para posteriormente proceder al desmantelamiento de la finca. Se intervinieron diferentes cantidades de sustancia estupefaciente, dinero en efectivo y útiles que servían para el cultivo y transformación.

Decomisados

Entre ellos destacan 696 plantas de marihuana, un kilo de cogollos de marihuana, 606 gramos de plantas mezclados con cogollos de marihuana, 1,4 kilos de hachís, 211 cigarrillos supuestamente de marihuana, nueve gramos de ‘rosin’, siete botes que contenían sirope de cannabis sativa o derivados de hachís, 1.500 euros de dinero en efectivo y un teléfono móvil.

Para el desmantelamiento de la finca se estableció un amplio dispositivo en el que participaron funcionarios de la Unidad Operativa de Tenerife de Vigilancia Aduanera, junto con unidades de la Guardia Civil especializadas en investigación fiscal como la Udaiff y la Pafif de Santa Cruz de Tenerife, todas ellas pertenecientes a la Sección Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, actuando todos de forma coordinada con el objetivo principal de neutralizar la plantación ilegal.

Gracias a esta operación, se ha desarticulado completamente una infraestructura de cultivo y procesado de sustancia ilegal. En la actualidad siguen las investigaciones para determinar la forma de distribución y destino final de la sustancia estupefaciente incautada.

El detenido, a quien le constan antecedentes por el mismo tipo de delito, junto con la sustancias y efectos intervenidos, han sido presentados ante la autoridad judicial competente.