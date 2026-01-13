La Policía Nacional detiene a un joven de 21 años acusado de herir con un cuchillo a la pareja de su madre para defenderla de una agresión machista

La Policía Nacional detiene a un joven de 21 años acusado de herir con un cuchillo a la pareja de su madre para defenderla de una agresión machista. Según la Policía explica que los hechos sucedieron el 2 de enero, cuando el arrestado apuñaló en el hombro a la pareja de su madre, con quienes convive en una habitación alquilada en una vivienda de Arrecife.

Detenido en Lanzarote por apuñalar a la pareja de su madre para evitar una agresión. Policía Nacional.

El detenido manifestó que tomó un cuchillo de la habitación con la intención de defender a su madre, después de que esta comunicara a su pareja que daba por finalizada la relación.

De acuerdo con su testimonio, el hombre reaccionó de forma violenta, amenazando y abalanzándose sobre la mujer, momento en el que el hijo intervino y le clavó el arma en el hombro.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer y la Brigada de Policía Científica han tomado declaración a los implicados, varios testigos y residentes de una habitación contigua de la vivienda donde sucedieron los hechos, quienes afirmaron haber escuchado los gritos de auxilio de la mujer y prestaron ayuda al hombre herido.

Presunta agresión machista del herido a la mujer

Como consecuencia de lo ocurrido, se detuvo al joven como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica y, además, la UFAM ha abierto diligencias por la presunta agresión machista del herido a la mujer.

Una vez finalizada las diligencias policiales, al detenido se le puso a disposición del juez de guardia en Arrecife, que decretó como medida cautelar la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima.