Un hombre de 32 años robó 2.000 euros mediante mensajes fraudulentos que suplantaban a una entidad bancaria conocida

La Guardia Civil arrestó el pasado 23 de marzo a un estafador en Dolores, Alicante. El detenido utilizaba la técnica del ‘smishing’ para obtener claves bancarias de sus víctimas. Entre los afectados figura un residente de Las Palmas de Gran Canaria.

Detenido por estafar desde Alicante a un cliente de Las Palmas de Gran Canaria / Imagen de archivo

Los agentes del Puesto Principal de Guardamar del Segura iniciaron las pesquisas el pasado mes de septiembre. Una denuncia en Badajoz activó las alarmas tras el robo de datos personales mediante mensajes de texto. La víctima facilitó sus claves al creer que el emisor era su propio banco.

Los investigadores analizaron el rastro del dinero sustraído para localizar al sospechoso. El delincuente creó una tarjeta virtual con los datos obtenidos de forma ilícita. De esta manera, el autor ocultaba su identidad real durante las operaciones financieras fraudulentas.

El Área de Investigación vinculó este caso con otros delitos similares en diversas provincias. Las autoridades confirmaron que el detenido actuó también en Murcia y en Gran Canaria. El equipo policial trabajó durante meses para reunir pruebas sólidas contra el arrestado.

Método de robo y víctimas

El estafador logró retirar 1.200 euros en efectivo desde un cajero de Guardamar del Segura. Este movimiento bancario permitió a la Guardia Civil centrar la búsqueda en la provincia alicantina. El total del dinero estafado a las tres víctimas asciende a 2.000 euros.

Además del cliente canario, el detenido engañó a personas residentes en Murcia y Badajoz. El método utilizado consistía en el envío masivo de enlaces web peligrosos. Las víctimas pinchaban en el enlace y entregaban sus credenciales sin sospechar del engaño.

Los agentes localizaron finalmente al sospechoso en un barrio de la localidad de Dolores. El hombre de 32 años pasó a disposición del Tribunal de Instancia de Orihuela. El juez decretó su libertad con cargos mientras espera la celebración del juicio.

Prevención contra el smishing

Los agentes continúan con la investigación abierta y no descartan que puedan aparecer nuevas víctimas relacionadas con estos hechos.

La Guardia Civil recuerda la importancia de no facilitar datos personales o bancarios a través de mensajes no verificados y recomienda extremar las precauciones ante posibles intentos de fraude digital.