La Guardia Civil de Vecindario ha detenido a un varón por un presunto delito de agresión sexual y otro contra la intimidad contra una mujer que residía en su domicilio

Vehículo de la Guardia Civil (imagen de recurso). Ministerio del Interior

La Guardia Civil de Vecindario ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de agresión sexual y otro contra la intimidad, después de que una mujer que residía en su domicilio denunciara haber sido víctima de abusos y de haber sido grabada sin su consentimiento.

Según el testimonio de la víctima, esta se había trasladado a la vivienda del ahora detenido el pasado 12 de abril de 2025, tras pactar un alquiler mensual de 400 euros sin contrato formal. Durante los meses de convivencia, la mujer relató que sufrió varias agresiones sexuales en distintas estancias de la casa. Afirmó además que en todo momento manifestó su rechazo y pidió al propietario que cesara en su conducta, sin que este atendiera a sus súplicas.

La denunciante señaló también que el detenido la acosaba habitualmente y llegó a amenazarla de muerte en varias ocasiones, lo que generó un clima de miedo constante. Esta situación la llevó finalmente a abandonar la vivienda y presentar la denuncia ante las autoridades, pese a su precaria situación económica.

Hallan una cámara en el transcurso de la investigación

Durante la investigación salió a la luz un segundo delito grave: la mujer descubrió una cámara situada en el pasillo de la vivienda, orientada hacia la puerta. El casero le aseguró en su momento que estaba desactivada para preservar su privacidad, extremo que finalmente se desmintió.

La Guardia Civil subraya que este caso refleja la importancia de denunciar las conductas de violencia y acoso, ya que solo a través de la denuncia es posible activar la protección judicial y evitar que los agresores permanezcan impunes.

El detenido y las diligencias han pasado a disposición del Juzgado en funciones de guardia de San Bartolomé de Tirajana.