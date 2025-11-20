Detenido por talar ilegalmente varias palmeras en Vecindario

La Guardia Civil investiga a un individuo por un presunto delito contra la flora al talar palmeras protegidas en suelo rústico

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, con base en Vecindario, detuvo el pasado 4 de noviembre a una persona por un presunto delito contra la flora y la fauna. Se relaciona al investigado con la tala de y poda no autorizada de varios ejemplares de Phoenix canariensis, la conocida como palmera canaria. Con posterioridad, el detenido ha sido puesto en libertad mientras avanzan las diligencias judiciales.

La tala de los ejemplares se remonta a varios meses atrás. Fue entonces cuando el SEPRONA tuvo conocimiento de la eliminación de varias palmeras canarias sin contar con las autorizaciones necesarias. Estos hechos afectaron a varios ejemplares de Phoenix canariensis, una especie emblemática y protegida en el Archipiélago que precisa de autorización previa ante cualquier intervención.

Además de una infracción administrativa, el incumplimiento de la normativa que protege a esta especie puede suponer también un delito penal. Especialmente cuando se ocasionan daños a un elemento tan representativo y valioso del patrimonio natural. Durante la investigación, el SEPRONA constató que el responsable había solicitado una autorización para la tala, aunque esta petición se efectuó con posterioridad a la realización del daño ocasionado.

La investigación también ha determinado que, al estar en suelo rústico, la entidad competente para emitir dicha autorización era el Cabildo de Gran Canaria. Un trámite que nunca llegó a completarse. Ahora las diligencias serán remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Telde y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas, donde continuará el procedimiento judicial.