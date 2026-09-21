Detenido por robar objetos valorados en más de 8.000 euros en una vivienda de Corralejo

El hombre forzó la cerradura de la vivienda, situada en Corralejo, y robó objetos de alta gama valorados en más de 8.000 euros

La Guardia Civil ha detenido en Corralejo, en Fuerteventura, a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza en una vivienda del municipio de La Oliva, de la que supuestamente sustrajo objetos valorados en 8.140 euros.

Según ha informado este lunes la Comandancia de Las Palmas, la investigación comenzó a principios de septiembre, cuando el propietario de la vivienda denunció que había encontrado la cerradura forzada al regresar al domicilio y que tuvo que recurrir a un cerrajero para poder entrar.

El denunciante también alertó de la presencia en el interior de la casa de varios objetos que no eran de su propiedad, entre ellos una caja registradora, una riñonera con herramientas y un teléfono móvil.

Además, comprobó la desaparición de diversos artículos electrónicos, acústicos y deportivos de gama alta y un gran valor económico, entre ellos dos bicicletas, cuatro guitarras, material de sonido, un televisor y material de kitesurf, como neoprenos, una tabla y arneses.

Relación con otros robos

La Guardia Civil relacionó este robo con otro cometido en un establecimiento del mismo municipio, ya que la caja registradora hallada en la vivienda había sido sustraída de ese local.

Durante la investigación, los agentes recuperaron la mayoría de los efectos robados, que se encontraban ocultos en el hueco de la escalera del inmueble.

Las pesquisas y los objetos encontrados permitieron identificar al presunto autor, al coincidir con efectos personales portados por el presunto autor de los hechos en otras actuaciones policiales relacionadas con delitos contra el patrimonio.

Tras un dispositivo de localización, la Guardia Civil detuvo al sospechoso en la localidad de Corralejo y lo puso a disposición del Juzgado de guardia de Puerto del Rosario (Las Palmas).