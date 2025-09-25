La víctima, de 25 años, permanece en estado grave en el Hospital de La Candelaria

La Guardia Civil ha detenido en el municipio de Arico, en Tenerife, a un joven de 26 años por intentar matar a su pareja en el interior de una vivienda del barrio de La Jaca. La mujer, de 25 años, resultó gravemente herida.

Detenido un joven por apuñalar a su pareja en Arico | RTVC

El suceso ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde. La joven sufrió heridas en varias partes del cuerpo y tuvo que ser evacuada de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Investigación en curso

La Guardia Civil detuvo al presunto agresor poco después. El joven pasó la noche en los calabozos del puesto principal de Granadilla de Abona y comparecerá ante el juez en las próximas horas.

Teléfono de atención a las víctimas de violencia machista

El 016 ofrece atención gratuita y confidencial a las víctimas de violencia de género. El servicio funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, en 53 idiomas y con acceso adaptado a personas con discapacidad auditiva o del habla. La llamada no deja rastro en la factura, aunque se recomienda borrarla del registro del teléfono.