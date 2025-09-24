La mujer estaba en el interior de su vivienda de Arico cuando llegaron los servicios de emergencias y la encontraron malherida en lo que podría ser un caso de violencia machista

Aún no han trascendido demasiado datos, pero se sospecha que una mujer ha sido herida con arma blanca por su pareja o expareja en Arico. Este posible nuevo caso de violencia machista ocurrió en la tarde de este miércoles en la zona de La Jaca.

Los servicios de emergencias la encontraron malherida en el interior de su vivienda por herida de arman blanca.

Iremos ampliando la información.

Posible caso de violencia machista en Arico

El 016 es el teléfono gratuito de información y asesoramiento para víctimas de violencia de género en España, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Ofrece atención en 53 idiomas, es accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla a través de videointerpretación, y no deja rastro en la factura. Además de la línea telefónica, la atención está disponible vía correo electrónico y WhatsApp. Hay que borrar el registro de la llamada.