Detenido en Tenerife acusado de un delito de violencia de género

La Policía Canaria arrestó al sospechoso tras recibir una alerta del 112 y mantiene activo su compromiso con la protección de las víctimas

Agentes de la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI) de la Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) detuvieron a un hombre de 37 años en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona como presunto autor de un delito de violencia de género.

Momento de la detención de un hombre de 37 años acusado de un delito de violencia de género en Tenerife | Gobierno de Canarias

La intervención comenzó después de que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibiera una alerta sobre un posible episodio de violencia machista. Tras el aviso, los agentes se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos para verificar la situación y activar el correspondiente operativo policial.

Intervención tras una alerta del 112

Una vez en la zona, los efectivos realizaron las comprobaciones oportunas y desarrollaron las actuaciones policiales necesarias para esclarecer lo sucedido. Tras recopilar los indicios pertinentes, los agentes procedieron a la detención del presunto agresor.

Posteriormente, la Policía Canaria confeccionó las diligencias correspondientes para poner al detenido a disposición de la autoridad judicial competente, que asumirá el seguimiento del caso.

Recursos de emergencia disponibles todos los días del año

La Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria reiteró su compromiso con la protección de las víctimas y la prevención de cualquier manifestación de violencia contra las mujeres, además de su colaboración con los recursos asistenciales especializados destinados a atender este tipo de situaciones.

En este contexto, el servicio de atención a la violencia de género del 112, dependiente del Instituto Canario de Igualdad (ICI), ofrece atención especializada las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de profesionales expertas.

Este recurso permite activar de forma inmediata una respuesta de emergencia, además de facilitar asesoramiento y apoyo a las mujeres que se encuentren en una situación de violencia de género, con el objetivo de ofrecer asistencia rápida y especializada.