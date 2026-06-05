Los departamentos de Relaciones Institucionales, Comunicación y Producción explican cómo se organiza el operativo que hará posible la cobertura de la visita papal a Canarias

A pocas horas de la llegada del papa León XIV a España, Televisión Canaria continúa ultimando los preparativos de la mayor cobertura institucional de su historia.

La cadena pública será la encargada de producir y distribuir la señal institucional de los actos que el Pontífice protagonizará en Gran Canaria y Tenerife, los días 11 y 12 de junio, y que podrá seguirse en todo el mundo. Además, desplegará una programación especial de los Servicios Informativos, con numerosos puntos de directo y un equipo desplazado que acompañará a León XIV desde Roma hasta Canarias.

Este jueves, los Servicios Informativos muestran el trabajo que realizan algunos de los departamentos clave que hacen posible este dispositivo especial, como Relaciones Institucionales y Comunicación y el departamento de Producción, áreas que llevan meses coordinando una compleja operación técnica, logística e informativa.

Meses de trabajo tras las cámaras

Al frente de la coordinación institucional se encuentra el departamento de Relaciones Institucionales y Comunicación. Su directora, Daida I. Rodríguez Verdú, explica el papel que desempeña un área encargada de mantener el contacto permanente con las distintas administraciones, organismos y entidades implicadas en la visita papal. Una labor que ella misma define como «el botón rojo» al que acuden todos los equipos cuando surge cualquier necesidad de coordinación.

Desde Madrid, los enviados especiales Silvia Mascareño, redactora de los Servicios Informativos de RTVC, y Javier González, operador de cámara, adelantan parte del trabajo que les llevará a acompañar al Pontífice desde Roma a bordo del avión papal. Un reto profesional excepcional que permitirá a Televisión Canaria seguir cada etapa del viaje y acercar a los espectadores todos los detalles de una visita histórica para Canarias.

La organización de un operativo de esta magnitud también requiere meses de planificación técnica y logística. Yeneira Jatiya, productora de los Servicios Informativos, junto a José Luis Loperena, director de Producción de Televisión Canaria, y Fernando Rocha, jefe de Producción de los Servicios Informativos de RTVC, explican cómo se ha diseñado un dispositivo que movilizará equipos humanos y técnicos en varios puntos de España y Canarias de forma simultánea.

La visita de León XIV supondrá el mayor despliegue institucional realizado por Televisión Canaria en sus 27 años de historia, un operativo que reafirma el compromiso de la cadena pública con el servicio a la ciudadanía y con la cobertura de los acontecimientos que marcan la historia de Canarias.