‘Cebollas verdes’ descubrirá el mejor bar de tapas de Canarias

El gastronómico de La Radio Canaria, viernes a las 21:05 horas y en redifusión el sábado a las 13:30 horas, visitará ‘Tagoro Gastrotasca’ en Fuerteventura

‘Cebollas verdes‘, magacín gastronómico de La Radio Canaria, se desplazará este viernes a las 21:05 horas y el domingo en redifusión a las 13:30 horas, hasta Fuerteventura para conocer al chef Mario Yamuza, de ‘Tagoro Gastrotasca’, que recibió la pasada semana el premio al ‘Mejor Bar de tapas de Canarias‘ en los galardones ‘T de Bares de Tapas Magazine’ organizados por el grupo ‘Forbes House’.

Instantánea en el ‘Tagoro Gastrotasca’, Fuerteventura, galardonado como «Mejor Bar de tapas de Canarias». Foto web del restaurante

«Se trata de la primera edición de este certamen que reunió a dieciocho bares y restaurantes de diferentes territorios de España. El objetivo de estos galardones es reivindicar la cultura de barra y también el valor gastronómico que esconden muchas de estas cocinas y, por supuesto, poner en valor el indudable alcance social de los bares tradicionales españoles», comenta Elena Barrios, directora y conductora del magacín de La Radio Canaria.

Elena Barrios, directora y conductora del magacín de La Radio Canaria

La propuesta del chef Mario Yamuza no dejó lugar a dudas acerca de su procedencia. Obtuvo el premio con una propuesta gastronómica inspirada en el producto local de Fuerteventura, nada menos que un ‘tartar de patudo con vinagreta de tuno indio y emulsión de cilantro’. El jurado destacó, además de la delicadeza y creatividad, su identidad canaria y la combinación de sabores.

Fotografía de alta cocina

Otro de los contenidos de esta entrega de ‘Cebollas verdes’ llegará de la mano del fotógrafo Diego Arenas, reconocido como referente internacional en la fotografía gastronómica que el próximo 8 de junio impartirá un curso en el restaurante Moral de Tenerife. «Si la fotografía gastronómica nos interesa, o si somos de hacer fotos de lo que comemos, no deberíamos perdernos la charla con este archiconocido mago de la fotografía. Su forma de trabajar es muy personal y de hecho los cursos que imparte son prueba de ello ya que convierte el escenario real de un restaurante en pleno funcionamiento, en un lugar donde ocurre un evento de formación. No se trata de una clase teórica al uso sino de una inmersión directa en un entorno profesional, con cocina, producto, equipo y ritmo real de producción» avanza Elena Barrios, directora y conductora de ‘Cebollas verdes’.

El fotógrafo gastronómico Diego Arenas impartirá un curso el lunes día 8 de junio en el restaurante Moral, Tenerife

‘Cebollas verdes’ continúa su compromiso con la difusión del trabajo que se realiza en todos los sectores que conforman la gastronomía en Canarias.