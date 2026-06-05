La Policía Nacional arrestó al pasajero tras localizar la droga en un vuelo procedente de Madrid dentro de la Operación Heisenberg

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Gran Canaria a un pasajero como presunto autor de un delito contra la salud pública después de localizar un kilogramo de metanfetamina oculto en una maleta facturada.

Droga intervenida en el marco de la Operación Heisenberg | Policía Nacional

La actuación se desarrolló el pasado 29 de mayo, dentro de la Operación Heisenberg y en el marco de los controles permanentes que los agentes despliegan en puertos y aeropuertos para garantizar la seguridad de los medios de transporte y frenar la entrada de sustancias estupefacientes en el archipiélago.

Un vuelo procedente de Madrid, origen de la intervención

Los hechos ocurrieron tras la llegada de un vuelo procedente de Madrid, cuando los agentes realizaron inspecciones sobre pasajeros y equipajes como parte de las labores habituales de vigilancia y prevención.

Durante estas actuaciones, los efectivos detectaron la sustancia estupefaciente en el equipaje del viajero. Tras el hallazgo, los agentes detuvieron de inmediato al presunto responsable e intervinieron la droga.

La metanfetamina, una droga altamente peligrosa

La sustancia incautada corresponde a metanfetamina, conocida popularmente como “Tina”, “Cristal” o “Meth”, una droga sintética que ejerce un potente efecto estimulante sobre el sistema nervioso central y cuyo consumo puede provocar graves consecuencias para la salud.

Las investigaciones policiales apuntan a que gran parte del tráfico de drogas sintéticas con destino a Canarias llega desde distintos puntos del continente europeo, principalmente a través de conexiones aéreas regulares.

Los aeropuertos, punto clave contra el narcotráfico

Ante este escenario, la Policía Nacional considera que los controles en los aeropuertos constituyen una herramienta esencial para detectar y neutralizar la entrada de sustancias ilícitas en las Islas Canarias.

El detenido, junto con la droga intervenida y las diligencias policiales practicadas, pasó a disposición de la autoridad judicial competente, mientras la investigación continúa abierta para esclarecer todos los extremos relacionados con los hechos.