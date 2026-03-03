La Guardia Civil arrestó al pasajero, acusado de un delito de receptación, cuando intentaba volar hacia la Península con el equipaje facturado

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Sección de Fiscal y Fronteras, han detenido a un pasajero en el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna. El arrestado es un varón de 28 años de edad que tiene fijada su residencia habitual en Lleida.

Vídeo Guardia Civil

Las autoridades le acusan de ser el presunto autor de un delito de receptación tras ser sorprendido con casi medio centenar de dispositivos electrónicos.

Descubrimiento en el control de rayos X

Los hechos se produjeron cuando los agentes de servicio se encontraban realizando las oportunas inspecciones de seguridad en el equipaje facturado.

Durante estas labores, y en presencia de los componentes de vigilancia privada del citado aeropuerto, el sistema no intrusivo de rayos X detectó una anomalía en una de las maletas. Los efectivos comprobaron a través de los monitores que en el interior del bulto había un total de 47 teléfonos móviles.

El equipaje pertenecía a un pasajero que se disponía a tomar un vuelo con destino a la península, por lo que los agentes procedieron de inmediato a su localización en la terminal.

Teléfonos denunciados por sustracción

Una vez que el titular del equipaje se personó ante los agentes, se procedió a la apertura de la maleta. En la inspección, los efectivos verificaron físicamente la presencia de los 47 dispositivos móviles, sin que el pasajero pudiera acreditar su procedencia legal o su legítima propiedad.

Al realizar las comprobaciones pertinentes, los agentes descubrieron que algunos de los terminales figuraban en las bases de datos como sustraídos, existiendo denuncias previas por robo y hurto. Ante estos hechos, la Guardia Civil ya está realizando diversas gestiones de coordinación con otros cuerpos policiales para intentar localizar a los propietarios de los teléfonos recuperados.

Finalmente, han puesto al detenido y las diligencias a disposición de la autoridad judicial competente.