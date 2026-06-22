Se ha decretado el ingreso en prisión para los dos hombres que fueron detenidos cuando embarcaban en un ferry con destino Morro Jable

Vídeo RTVC.

La Policía Nacional ha detenido en el Puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, a dos hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, cuando intentaban trasladar sustancias estupefacientes desde Gran Canaria hasta Fuerteventura a través de la línea marítima regular entre ambas islas.

La actuación se enmarca dentro de los dispositivos de control y vigilancia que la Policía Nacional mantiene sobre el tráfico de drogas por vía marítima entre las islas. Fruto de las informaciones obtenidas a través de los canales anónimos de denuncia y de las labores de análisis desarrolladas por los investigadores, los agentes establecieron un dispositivo policial en la zona de embarque del Puerto de La Luz.

Inspección a los vehículos

En una primera actuación, los agentes sometieron a inspección un vehículo que se disponía a embarcar con destino a Fuerteventura. Durante el control, realizado con la colaboración de la Unidad de Guías Caninos, se localizó un compartimento oculto o «caleta». Especialmente preparado para ocultar sustancias estupefacientes. En su interior fueron hallados dos paquetes que contenían un total de dos kilogramos de cocaína, así como un arma de fuego simulada.

Detenidos dos hombres cuando intentaba trasladar 5 kilos de cocaína de Gran Canaria a Fuerteventura.

Posteriormente, dentro del mismo dispositivo policial, los agentes inspeccionaron un segundo vehículo que pretendía embarcar en el ferry con destino a Morro Jable. El registro practicado permitió localizar tres paquetes que contenían un total de tres kilogramos de cocaína.

Como resultado de ambas actuaciones, la Policía Nacional intervino cinco kilogramos de cocaína. Y detuvo a los dos investigados como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas. Se puede hacer a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora. Facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.