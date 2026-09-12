El conductor tenía el permiso de conducir suspendido temporalmente por resolución judicial y el vehículo carecía del seguro obligatorio en vigor

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a un conductor que se dio a la fuga en un control policial en el Paseo de San José sobre las 17.30 horas de este viernes, 11 de septiembre.

Imagen cedida.

La detención se ha producido después de que agentes del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo-Unidad Especial (GOIA-UE), con participación de sus guías caninos, realizaran un control preventivo de vehículos debidamente señalizado y, al aproximarse un turismo Toyota Corolla blanco, los policías le dieron el alto, momento en que el conductor hizo caso omiso y realizó una maniobra brusca, con la que estuvo a punto de embestir a varios efectivos.

Policía Local

Seguidamente, según ha informado la Policía Local en nota de prensa, comenzó una persecución por la autovía GC-1 en sentido sur, en el que también participaron efectivos de la Unidad de Distrito Ciudad, y en el que a pesar de las señales acústicas y luminosas de los vehículos policiales, el conductor continuó su huida a gran velocidad, realizando maniobras temerarias y poniendo en grave riesgo al resto de usuarios de la vía.

Una vez que el conductor tomó la salida de Salinetas, en el término municipal de Telde, se adentró en un descampado de tierra, desde donde el ahora detenido abandonó el vehículo e intentó huir a pie. Sin embargo, los agentes lograron darle alcance rápidamente, procediendo a su detención, tras oponer resistencia activa. En el transcurso de esta intervención uno de los agentes resultó lesionado.

Presunta comisión

Posteriormente comprobaron que el detenido tenía el permiso de conducir suspendido temporalmente por resolución judicial y que el vehículo carecía del seguro obligatorio en vigor. El coche, por su parte, fue inmovilizado y retirado al depósito municipal.

El detenido ha sido trasladado a dependencias de la Policía Nacional. En concreto, para la instrucción de las correspondientes diligencias por la presunta comisión de delitos contra la seguridad vial. La detención se produjo por conducción temeraria y por conducir con el permiso suspendido judicialmente, así como por un delito de desobediencia grave.