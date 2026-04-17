Detienen a un hombre por robar con violencia a un familiar anciano en Vecindario

La víctima es un anciano que fue atacado en su casa por un familiar que rompió la cerradura y lo amenazó con un palo para robar

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario, en Gran Canaria, ha detenido a un hombre acusado de robar con violencia e intimidación a un familiar vulnerable en su vivienda. Además, se le acusa de allanamiento de morada y daños en el interior del inmueble.

Fue la propia víctima, una persona de avanzada edad, quien presentó la denuncia. En ella explica que el 24 de marzo un familiar, «con el que no mantenía relación desde hacía dos décadas, se personó inesperadamente» en su domicilio habitual.

Amenazas y golpes con un palo

Ante la negativa de la víctima de entrar a su casa, el ahora detenido recurrió a la fuerza. Rompió la cerradura de la puerta principal mediante repetidos golpes y el uso de un palo de grandes dimensiones.

Además una vez que accedió a la vivienda, el hombre adoptó una actitud especialmente violenta y amenazante, empuñando el mismo palo. Comenzó a intimidar y gritarle a la víctima, lo que generaó un profundo estado de pánico.

El atancante aprovechó esta situación para sustraer diversos efectos personales, entre ellos. documentación oficial como el permiso de conducción y la cartilla sanitaria, unas gafas de sol de marca y tabaco.

También causó desperfectos en varios enseres del inmueble, incluyendo un televisor y el buzón de correos, daños materiales valorados en casi 600 euros.

Detención

Una vez que los agentes del Puesto Principal de Vecindario tuvieron conocimiento de los hechos, tomaron manifestaciones y realizaron una inspección ocular. Recabaron indicios biológicos y fotográficos determinantes para esclarecer los hechos.

En concreto, establecieron una línea «clave» de investigación basada en la vulnerabilidad de la víctima y el perfil reincidente del autor. Esto permitió su localización y detención en 48 horas tras tener conocimiento del ilícito penal.

Finalmente las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, donde se han remitido todas las actuaciones practicadas.