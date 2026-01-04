Dos fallecidos y dos heridas graves al caer un vehículo en una charca de Gran Canaria

Dos hombres fallecen y dos mujeres resultan heridas graves al precipitarse un vehículo a una charca en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria

RTVC.

Dos personas han fallecido y otras dos han resultado heridas graves tras caer un vehículo en una charca de Gran Canaria, según ha informado el servicio de urgencias 112.

El accidente ha ocurrido sobre las 16:13 horas en los Charcos de las Tederas, en San Bartolomé de Tirajana. Los fallecidos dos hombres y las heridas, una de ellas crítica, son mujeres. Personal del Grupo de Emergencias y Salvamentos y los bomberos de San Bartolomé de Tirajana rescataron a las dos afectadas y recuperaron a los dos fallecidos.

Una de las heridas tiene 47 años. En el momento de la asistencia presentaba politraumatismos de carácter muy grave y fue trasladada al Hospital Insular de Gran Canaria en estado crítico.

La otra herida tiene 34 años. Presentaba politraumatismos de carácter grave y fue trasladada al Hospital Doctor Negrín.