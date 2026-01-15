ES NOTICIA

Dos menores heridos tras un atropello en Gran Canaria

Redacción RTVC
Los menores presentan heridas leves y moderadas tras el siniestro

Dos menores, de 12 y 13 años, resultaron heridos de diverso grado este miércoles tras atropellarles un vehículo en la calle Manuel de Falla, en Las Palmas de Gran Canaria, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias (CECOES).

Dos menores heridos tras un atropello en Gran Canaria / Archivo RTVC

Los hechos ocurrieron a las 18:38 horas de este miércoles en dicha calle, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el menor de 13 años presentaba diversos traumatismos con pronóstico moderado.

Mientras, el menor de 12 años de edad, en el momento inicial de la asistencia, presenta varios traumatismos de carácter leve.

Finalmente, ambulancias del SUC trasladaron a ambos al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. En el lugar del siniestro también se personaron agentes de la Policía Local que se encargaron de las diligencias correspondientes.

