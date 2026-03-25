La Casa Blanca asegura que las conversaciones con Irán sigue activo pese al rechazo iraní a un plan de paz de Washington filtrado por la prensa

EE.UU. mantiene conversaciones “productivas” con Irán. EFE

La Casa Blanca afirmó este miércoles que las conversaciones con Irán continúan y se mantienen “productivas”, pese a que Teherán ha rechazado una propuesta de 15 puntos planteada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin al conflicto.

La portavoz Karoline Leavitt subrayó en rueda de prensa que el diálogo no se ha interrumpido y matizó que parte de la información publicada sobre el supuesto plan de paz no es completamente precisa. Según explicó, algunos elementos difundidos por los medios contienen aspectos verídicos, pero no reflejan en su totalidad la propuesta de Washington.

Irán impone condiciones

De acuerdo con informaciones publicadas por The New York Times, el plan se canalizó a través de Pakistán e incluiría cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní, el desarrollo de misiles y la seguridad de rutas energéticas clave como el estrecho de Ormuz.

Por su parte, Irán habría considerado la propuesta “excesiva” y planteado condiciones propias, mientras Trump ha aplazado temporalmente posibles ataques a infraestructuras iraníes a la espera de avances en las negociaciones.