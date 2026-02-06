Este jueves las delegaciones de ambos países se reúnen en Omán en un clima de gran confrontación

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, llega a Mascate para reunirse con su homólogo omaní antes de las negociaciones con mediación omaní con Estados Unidos. EP

Las autoridades de Estados Unidos han pedido a sus ciudadanos residentes en Irán que salgan del país «ahora» o que, en su defecto, busquen refugio, ante la posibilidad de que se produzcan protestas «violentas» y las autoridades del país centroasiático intensifiquen las medidas de seguridad, en una jornada en la que las delegaciones de los dos países se reúnen en Mascate, Omán, para dar inicio a las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

«Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del Gobierno estadounidense», reza la alerta difundida por la Embajada virtual de Estados Unidos en Irán en la que además invita a sus nacionales a preparar planes de evacuación y refugio, evitar las manifestaciones y mantener un «perfil bajo».

La advertencia, que aplica a todo el territorio iraní, alega que «las protestas en Irán continúan intensificándose y podrían tornarse violentas, con el consiguiente riesgo de arrestos y heridos». Por lo que Teherán podría acudir al cierre de carreteras, interrupciones en el transporte público y el bloqueo del acceso a redes móviles e internet.