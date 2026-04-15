‘El análisis internacional’ analiza este jueves el giro político en Hungría

El programa aborda, a partir de las 18:30 horas, las implicaciones geopolíticas de la derrota electoral de Viktor Orban

Péter Magyar ondea la bandera de Hungría tras arrasar en las elecciones.

La Radio Canaria emite este jueves, a las 18:30 horas, una nueva edición de ‘El análisis internacional’, que esta semana pone el foco en Hungría. El programa, dirigido y presentado por Javier Granados, analiza las consecuencias geopolíticas de la derrota de Víktor Orban y la victoria de Péter Magyar en las elecciones del pasado domingo.

Tras más de 15 años al frente del Gobierno, el líder húngaro abandona el cargo después de unos comicios en los que su principal rival, Péter Magyar, ha logrado una mayoría absoluta con el 53,5% de los votos frente al 38% de Orbán. Un resultado que refleja el giro político de la ciudadanía húngara, que ha acudido masivamente a las urnas y ha expresado su rechazo a las políticas del actual Gobierno.

Para analizar este acontecimiento, Javier Granados dialogará con la profesora de Economía Internacional en ICADE, Eszter Wirth, quien aportará una visión experta sobre el modelo de gobierno de Orbán, sus vínculos con Rusia y su cercanía a movimientos como el MAGA del expresidente estadounidense Donald Trump.

El nuevo Ejecutivo liderado por Péter Magyar deberá afrontar ahora el reto de redefinir la relación de Hungría con la Unión Europea y desmontar la estructura de poder consolidada durante los años de mandato de Orbán. El programa analizará las claves de este cambio y sus posibles consecuencias para la Unión Europea, en un contexto en el que Hungría representa aproximadamente el 1% de la economía comunitaria, pero ha mantenido un papel relevante en el equilibrio político del bloque.

Seguridad en el Sahel

Además, ‘El Análisis Internacional’ pondrá el foco en la situación de seguridad en el Sahel, a partir de las conclusiones de un seminario celebrado en Casa África, en Las Palmas de Gran canaria.

El espacio abordará la creciente expansión de grupos yihadistas en la región del África subsahariana, un fenómeno que genera preocupación por su proximidad geográfica a Canarias y por sus implicaciones en materia de estabilidad y seguridad internacional.