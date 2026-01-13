El buque ‘Juan Sebastián de Elcano’ llega este jueves a Tenerife

El emblemático navío de la Armada española llegará el 15 de enero a la capital tinerfeña con 73 guardiamarinas a bordo y abrirá sus puertas al público durante el fin de semana

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ inició el pasado 10 de enero su CVIII Crucero de Instrucción, zarpando desde el puerto de Cádiz con 73 guardiamarinas a bordo, pertenecientes a las promociones 428 del Cuerpo General y 158 de Infantería de Marina. Esta travesía forma parte esencial de la formación académica y profesional de los futuros oficiales de la Armada.

El crucero contempla 11 escalas, 10 de ellas en el extranjero, siendo Santa Cruz de Tenerife la primera parada del recorrido. Tras esta escala inicial, el buque emprenderá el cruce del océano Atlántico, dando inicio a un itinerario internacional que se prolongará hasta finales de julio.

Una travesía internacional de casi siete meses

Después de su paso por Tenerife, el ‘Juan Sebastián de Elcano’ recalará en Puerto España, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, Veracruz, Puerto Limón, Curazao, Galveston, Norfolk, Baltimore y Nueva York, antes de regresar al puerto de Cádiz el próximo 31 de julio. El crucero combina navegación oceánica, formación académica y representación institucional de España en puertos de América y Europa.

Esta singladura supone una experiencia clave en la carrera naval de los guardiamarinas, que afrontan largas travesías, maniobras a vela y actos oficiales como parte de su aprendizaje integral.

Escala en Santa Cruz y visitas al público

El buque escuela tiene previsto atracar en el puerto de Santa Cruz de Tenerife el jueves 15 de enero, donde permanecerá hasta el domingo día 18. Durante su estancia en la capital tinerfeña, el navío abrirá sus cubiertas al público. De este modo, permitirá a la ciudadanía conocer de cerca uno de los símbolos más reconocidos de la Armada española.

El horario de visitas será el siguiente:

Viernes 16 , de 15:30 a 19:00 horas.

, de 15:30 a 19:00 horas. Sábado 17, de 09:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:00 horas.

Formación naval y proyección internacional

El ‘Juan Sebastián de Elcano’ tiene dos misiones principales durante este Crucero de Instrucción. La primera consiste en la formación integral de los guardiamarinas. Esta instrucción abarca aspectos marineros, militares, sociales y humanos, como parte del tercer curso de los cinco años de formación en la Escuela Naval Militar.

La segunda misión se centra en apoyar la acción exterior del Estado español. En este sentido, actúa como embajada flotante en cada uno de los puertos que visita y reforzando los lazos institucionales, culturales y diplomáticos con los países anfitriones. De este modo, el histórico buque combina tradición, enseñanza y representación internacional en una de las travesías más emblemáticas de la Armada.