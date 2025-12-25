El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, subrayó que “la introducción de estas mejoras permite optimizar una herramienta que está dando resultados»

Una calle de San Sebastián de La Gomera. Archivo RTVC.

El Cabildo de La Gomera ha aprobado una serie de modificaciones en la Campaña de Bonos Consumo La Gomera Navidad con el objetivo de impulsar el consumo local, favorecer la ejecución total del presupuesto destinado al tejido empresarial y seguir incentivando las compras durante el periodo navideño.

Seguimiento continuo

Estas medidas responden al seguimiento continuo de la campaña y a la necesidad de reforzar la actividad comercial en uno de los momentos de mayor dinamismo del año, reduciendo además el desplazamiento de los consumidores fuera de la isla para realizar sus compras.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, subrayó que “la introducción de estas mejoras permite optimizar una herramienta que está dando resultados muy positivos para el comercio de proximidad y para la economía insular”. En este sentido, señaló que “el objetivo es garantizar que el presupuesto destinado a la campaña se traduzca en ventas reales para los comercios y en un beneficio directo para el empleo y la actividad económica de La Gomera”.

Mayor flexibilidad

La consejera de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, explicó que “estas modificaciones aportan mayor flexibilidad tanto a los consumidores como a los comercios, evitando que los bonos disponibles queden sin utilizar”. Asimismo, indicó que “el canje cruzado por zonas permitirá seguir dinamizando las compras, incluso en aquellos municipios donde los bonos ya se han agotado”.

Las modificaciones entrarán en vigor a partir de este martes, 23 de diciembre, a las 11:00 horas, e incluyen la ampliación del límite de canje por establecimiento, que pasa de 17.000 a 20.000 euros por comercio. Esta decisión se adopta tras el incremento del presupuesto de la campaña de Navidad y teniendo en cuenta que más de la mitad de los establecimientos adheridos ya han agotado su saldo.

Plataforma de gestión

La ampliación se aplicará de forma automática a través de la plataforma de gestión de la campaña. Durante el año 2025, los establecimientos que han participado tanto en la campaña de verano como en la de Navidad han podido canjear hasta 32.000 euros, sumando ambas iniciativas.

Otra de las principales novedades es la implantación del canje cruzado de bonos por zonas geográficas. Así, los bonos de Agulo, Vallehermoso y Hermigua podrán utilizarse en cualquiera de los establecimientos adheridos de estos municipios, siempre que cuenten con saldo disponible. Del mismo modo, los bonos de San Sebastián, Valle Gran Rey y Alajeró podrán canjearse indistintamente en los comercios de estas localidades.

Municipios de la isla

Actualmente, los bonos de Valle Gran Rey y Hermigua se encuentran agotados, pero con esta medida los consumidores podrán utilizar bonos de otros municipios de su misma zona en los establecimientos de estas localidades, favoreciendo la continuidad de las compras y el aprovechamiento del saldo disponible.

Finalmente, desde el Cabildo se recuerda que los bonos podrán canjearse hasta el 6 de enero de 2026. Los bonos son personales, intransferibles y no reembolsables, por lo que una vez superada esa fecha perderán su validez y no podrán ser utilizados ni reembolsados.