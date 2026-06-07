La Laguna Tenerife buscará romper los precedentes ante el Barça para alcanzar la primera final liguera de su historia

El Barça, rival aurinegro en las semifinales de la ACB / La Laguna Tenerife

El Barça, que sacó adelante su serie de cuartos de final imponiéndose al UCAM Murcia en el tercer y definitivo partido (76-100), será el adversario de La Laguna Tenerife en el playoff de semifinales de la Liga Endesa, que se celebrará al mejor de cinco encuentros con factor cancha en contra de los aurinegros.

La eliminatoria vivirá sus dos primeros episodios este martes día 9 y jueves día 11, en el Palau; viajará luego a la Isla para disputar un tercer encuentro el próximo sábado día 13 de junio; así como en caso de ser necesario, un cuarto, que se jugaría el lunes 15; y un quinto y definitivo, el miércoles 17, este último en tierras catalanas.

Todos los encuentros están programados para las 19:00 hora canaria, menos el del lunes 15, que se celebraría a las 20:00 hora canaria.

Antecedentes

El equipo aurinegro afrontará las terceras semifinales de la ACB de su historia, segundas consecutivas. En las dos anteriores cayó eliminado, tanto el curso pasado, ante el Valencia Basket (3-0); como en la campaña 20/21, ante el propio Barça, en una serie pospandemia, que se jugó entonces al mejor de tres partidos, con triunfo azulgrana por 2-1.

Será la tercera vez que tinerfeños y catalanes se midan en un playoff por el título de la Liga Endesa, ya que al margen de la semifinal mencionada de junio de 2021, ambos coincidieron en el cruce de cuartos de final de la campaña 23/24, resuelto igualmente a favor del Barça por 2-0.

Las dos coincidencias ligueras celebradas durante la fase regular de esta campaña se saldaron con una victoria por bando: sorpresa aurinegra en el Palau, en la última fecha de la primera vuelta (82-89), para sellar por la puerta grande el billete para la Copa del Rey; y triunfo azulgrana en el Santiago Martín (97-102), en la 32ª jornada.