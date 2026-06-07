Éxito de participación con 600 judokas en el III Campeonato de Judo Villasclaras Ingenio “Copa Gran Canaria”

La Copa Gran Canaria reúne a 600 judokas

El Pabellón Municipal Chano Melián de Carrizal acogió la celebración del III Campeonato de Judo Villasclaras Ingenio “Copa Gran Canaria”, consolidándose como una de las citas destacadas del calendario deportivo insular.

La jornada reunió a casi 600 jóvenes judokas de las categorías pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete en un ambiente marcado por la deportividad, la convivencia y el alto nivel competitivo. El evento se desarrolló con gran fluidez, permitiendo a los participantes disfrutar de una experiencia enriquecedora tanto en lo deportivo como en lo personal.

El campeonato volvió a poner de manifiesto el crecimiento del judo base en Canarias, destacando no solo el nivel técnico de los competidores, sino también la presencia de valores fundamentales como el respeto, la disciplina, la superación y el compañerismo en cada uno de los combates desarrollados en distintos tatamis, de manera simultánea, para una mayor vistosidad y rapidez del evento.

Una cita consolidada

Organizado con el respaldo de instituciones y entidades deportivas de Gran Canaria, el torneo ha reafirmado su papel como plataforma para el desarrollo de jóvenes talentos y como punto de encuentro para la comunidad del judo en la isla.

Desde la organización se valora muy positivamente el desarrollo del evento, agradeciendo la implicación de clubes, deportistas, familias y colaboradores, cuya participación ha sido clave para el éxito de esta tercera edición.

Cita imprescindible para el judo canario

A la ceremonia de entrega de premios acudieron Héctor Rodríguez, campeón del mundo de judo y bronce olímpico, Serafín Araguete, director de copas de España de la Real Federación Española de Judo, Vanessa Martín, alcaldesa del municipio de Ingenio, Domingo Afonso, presidente de la Federación Insular de Judo de Gran Canaria, Carlos Curbelo, representante de la Federación Canaria de Judo, Alejandro Doblado, director técnico de la Federación Canaria de Judo y Jesús Raúl Villasclaras Hernández, director gerente del club deportivo Villasclaras.

El campeonato continúa así su crecimiento imparable, consolidándose como una cita imprescindible para el judo canario en la antesala del comienzo de la temporada estival.