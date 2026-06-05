El PIB de la zona euro retrocedió un 0,2% en el primer trimestre

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB ajustado estacionalmente aumentó un 0,3% en la zona euro

El producto interior bruto (PIB) de la zona euro experimentó una contracción del 0,2% en los tres primeros meses de 2026, que incluyen el impacto inicial de la guerra en Oriente Próximo, en contraste con la expansión del 0,2% del último trimestre de 2025, según la última lectura del dato publicada por Eurostat, que anteriormente había estimado un crecimiento del 0,1% de la economía de la eurozona.

Imagen archivo RTVC.

La contracción de la economía de la zona euro es la primera desde finales de 2022, cuando el PIB retrocedió un 0,1%, y la mayor desde el segundo trimestre de 2020, cuando la actividad se desplomó por los confinamientos en respuesta a la pandemia de Covid-19.

Para el conjunto de los Veintisiete, la oficina estadística europea también ha revisado a la baja su estimación anterior, hasta una caída del PIB del 0,1%, frente al crecimiento del 0,2% en los tres meses anteriores y por debajo de la expansión de dos décimas que había calculado previamente.

Trimestre del año anterior

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB ajustado estacionalmente aumentó un 0,3% en la zona euro y un 0,7% entre los Veintisiete durante el primer trimestre de 2026.

En el primer trimestre de 2026, Dinamarca (+1,9%) registró el mayor aumento del PIB con respecto al trimestre anterior, seguida de Estonia y Malta (ambas con un +1,1%), mientras que se registraron descensos en Irlanda (-12,1%), Lituania (-0,3%), Suecia (-0,2%) y Francia (-0,1%).

Mayores economías del bloque

España volvió a liderar el crecimiento económico en el primer trimestre entre las mayores economías del bloque, con una expansión del 0,6%, el doble que Alemania e Italia y en contraste con la contracción registrada en Francia.

Durante el primer trimestre de 2026, el PIB de Estados Unidos aumentó un 0,4% con respecto al trimestre anterior, tras crecer un 0,1% en el cuarto trimestre de 2025. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB estadounidense aumentó un 2,6%.