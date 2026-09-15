Las publicaciones recogen las variedades locales, técnicas de cultivo de la papa y características de siete zonas agrícolas de la isla

El Cabildo de Tenerife edita siete guías sobre el cultivo de la papa. Europa Press

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Sector Primario, y el Grupo de Acción Rural (GAR Tenerife), en colaboración con la Universidad de La Laguna, han culminado el proyecto ‘Agrosistemas del cultivo de la papa en la isla de Tenerife’.

La iniciativa busca documentar, proteger y poner en valor el patrimonio agrícola, paisajístico y cultural vinculado a este cultivo tradicional de las medianías.

El proyecto se ha materializado en siete guías, disponibles en formato impreso y digital, que incluyen fotografías, esquemas e infografías. Además, cada publicación aborda un agrosistema específico: Icod El Alto, San Juan de la Rambla y La Guancha; Valle de La Orotava; de La Esperanza a Ravelo; Vilaflor; las medianías del sur; el Parque Rural de Teno; y el agrosistema del castañero y la papa en Acentejo.

Identifica, mapea y caracteriza variedades locales

El estudio ha permitido identificar, mapear y caracterizar variedades locales, incluidas las denominadas ‘papas antiguas’, además de las técnicas de cultivo y rotaciones de cada zona.

Además, el consejero de Sector Primario, Valentín González, destacó que la iniciativa pretende proteger este legado agrícola y facilitar la transferencia de conocimiento a las nuevas generaciones de agricultores.

El trabajo, dirigido por el profesor de la Universidad de La Laguna Domingo Ríos, responde a las necesidades detectadas por la población rural dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2023-2027 y se financió mediante el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC 2023-2027), con fondos europeos, estatales y autonómicos.