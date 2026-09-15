La iniciativa del Cabildo, el Programa de Inmersión Lingüística, cumple 13 años y ha permitido a 2.989 estudiantes realizar experiencias formativas en el extranjero

El Programa de Inmersión Lingüística de Tenerife supera los 2.900 beneficiarios. Europa Press

El Cabildo de Tenerife ha celebrado los 13 años del Programa Insular de Inmersión Lingüística, una iniciativa que ha permitido a 2.989 estudiantes de la isla participar en experiencias formativas en el extranjero.

El programa se ha desarrollado de forma ininterrumpida durante este periodo, salvo una edición que no se celebró debido a la pandemia, y busca reforzar la competencia plurilingüe y la formación internacional del alumnado.

La jornada, celebrada en el TEA Tenerife Espacio de las Artes, reunió a representantes del Cabildo y del Gobierno de Canarias, autoridades consulares, estudiantes, familias y miembros de la comunidad educativa.

Educación internacional

Durante el encuentro se hizo balance de las doce ediciones del programa y se abordó la educación internacional como una herramienta para mejorar las competencias lingüísticas, la autonomía y la capacidad de adaptación de los jóvenes, además de analizar las diferencias entre sistemas educativos y metodologías.

La experiencia del alumnado también tuvo protagonismo con un diálogo sobre el impacto de las estancias internacionales en sus vidas.

El programa incluyó además la presentación de una exposición fotográfica y una novela juvenil realizadas por antiguos estudiantes becados, así como una mesa redonda sobre el papel de las familias anfitrionas y naturales. La jornada concluyó con la entrega de reconocimientos y la presentación de las principales conclusiones sobre el futuro de la iniciativa.