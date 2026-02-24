La incorporación de 13 guaguas de dos pisos permitirá ofrecer dos millones de plazas más al año en la TF-1 y la TF-5

El Cabildo impulsa la capacidad de TITSA con las primeras guaguas de dos pisos de Canarias. Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife dará un nuevo impulso al transporte público con la incorporación de las primeras guaguas de dos pisos que circularán en Canarias. Además, los 13 vehículos, adquiridos para reforzar el servicio de TITSA en las autopistas TF-1 y TF-5, se encuentran en fase avanzada de fabricación en Gerona, con dos unidades listas para trasladarse a la isla.

La presidenta insular, Rosa Dávila, comprobó este martes el estado de los trabajos durante una visita a las instalaciones del fabricante.

La doble altura permitirá incrementar en dos millones las plazas anuales en las principales arterias viarias de Tenerife, pasando de cuatro a seis millones en las líneas 110 (Santa Cruz–Costa Adeje), 112 (Santa Cruz–Los Cristianos) y 108 (Santa Cruz–Icod de los Vinos), que en 2025 transportaron a cuatro millones de viajeros.

Según destacó Dávila, el objetivo es ofrecer más capacidad, frecuencia y conexiones para facilitar la movilidad diaria y consolidar una alternativa real al vehículo privado, en un contexto en el que la compañía superó los 87 millones de pasajeros el pasado año.

Además, estas 13 unidades forman parte de un plan de modernización que ha supuesto la adquisición de 351 nuevas guaguas durante el mandato, con una inversión superior a 125 millones de euros.

La renovación ha reducido más de un 7% las emisiones de la flota y continuará en 2027 con la incorporación de nuevos vehículos interurbanos, cinco de ellos también de doble piso, dentro de la estrategia insular para aliviar la congestión en la TF-1 y la TF-5 y avanzar hacia una movilidad más sostenible.