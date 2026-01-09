ES NOTICIA

El Cabildo lanza Tenerife Biodiversa, una nueva web para acercar la biodiversidad de la isla a la ciudadanía

La plataforma digital Tenerife Biodiversa, promueve la conservación del patrimonio natural y la participación ambiental de forma abierta y gratuita

El Cabildo lanza Tenerife Biodiversa, una nueva web para acercar la biodiversidad de la isla a la ciudadanía. Cabildo de Tenerife

El Cabildo Insular de Tenerife ha presentado Tenerife Biodiversa, una nueva plataforma web destinada a acercar a la ciudadanía y a los visitantes el patrimonio natural de la isla, con un enfoque integral en biodiversidad, geología, conservación y participación ambiental.

La web, de acceso libre y gratuito, ofrece información divulgativa sobre fauna y flora nativa, especies amenazadas, geositios de interés, proyectos ambientales, ciencia ciudadana y lucha contra las especies exóticas invasoras, además de recursos como el banco de tierras y un apartado de actualidad.

Riqueza natural de Tenerife

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que esta herramienta permitirá conocer mejor la riqueza natural de Tenerife y reforzar el vínculo entre la población y su entorno, mientras que la consejera Blanca Pérez subrayó su valor para generar conciencia, corresponsabilidad y orgullo por el patrimonio natural.

Tenerife Biodiversa nace con el objetivo de fomentar la conservación, el respeto entre personas y naturaleza y una sociedad más resiliente, consolidándose como un punto de encuentro digital para conocer, proteger y participar activamente en el cuidado del medio natural de la isla.

