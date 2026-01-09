El CEMELPA gestionó más de 127.000 llamadas y la seguridad vial concentró casi la mitad de los avisos en 2025

El CEMELPA atendió más de 59.500 incidencias en Las Palmas de Gran Canaria en 2025. Europa Press

El Centro Municipal de Seguridad y Emergencias de Las Palmas de Gran Canaria (CEMELPA) atendió durante el año 2025 un total de 59.501 incidencias y gestionó 127.406 llamadas telefónicas, según ha informado el Ayuntamiento capitalino.

Desde esta sala se coordinan las comunicaciones de la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil y otros servicios municipales.

La mayoría de las incidencias registradas estuvieron relacionadas con la seguridad vial. Concentró cerca de la mitad de los avisos, seguida de actuaciones de Policía Ambiental y Urbanística y de seguridad ciudadana.

Media diaria de 330 llamadas

El CEMELPA recibió una media diaria de más de 330 llamadas, siendo el turno de mañana el de mayor actividad. Durante la tormenta Emilia, el centro atendió más de 2.900 llamadas, entre directas y derivadas del 1-1-2.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, destacó que la modernización del sistema y la geolocalización de recursos han permitido mejorar la eficacia y la atención a la ciudadanía.