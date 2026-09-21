El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado durante un acto celebrado en La Moncloa que el plan sobre la IA pivotará sobre cuatro objetivos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante la presentación este lunes en La Moncloa de ‘IA360: plan para un despliegue responsable de la IA’. EFE/ Javier Lizón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de una regulación estricta de la inteligencia artificial, ha propuesto un gran «acuerdo de país» para avanzar en el desarrollo de la esta tecnología y ha trazado una hoja de ruta para avanzar durante los próximos doce meses.

Lo ha hecho durante la clausura del acto ‘IA360: plan para un despliegue responsable de la IA’, que se ha celebrado en el complejo de La Moncloa, en el que se plasman un conjunto de acciones concretas para que España pueda aprovechar las oportunidades que la IA ofrece a la economía, y que sitúa la seguridad ciudadana, la confianza y la protección de los más vulnerables en el centro.

El plan, ha explicado el jefe del Ejecutivo, va a pivotar sobre cuatro objetivos: el de reforzar el músculo tecnológico con proyectos estratégicos; el de convertir la IA en motor económico y semillero de talento; el de reforzar la gobernanza de la IA; y el de impulsar un ‘contrato social’.

Entre los proyectos estratégicos ha citado la ‘gigafactoría’ de IA, el desarrollo junto al Barcelona Supercomputing Center de nuevos modelos para hacer frente a la crisis climática, la energía o la salud, y la apuesta por los centros de datos que cuenten «con los mejores estándares» energéticos y medioambientales y que garanticen la autonomía sobre los datos que almacenen.

Regulación frente a los intereses de los ‘tecnooligarcas’

Pedro Sánchez ha anunciado que promoverá un «gran acuerdo de país» entre empresas, trabajadores, sindicatos, partidos políticos y poderes púbicos, y el próximo mes convocará a todos los agentes sociales para avanzar en ese acuerdo.

A su juicio, es necesaria una regulación estricta de la inteligencia artificial (IA) para no dejar esta tecnología exclusivamente en manos de las grandes tecnológicas y de los «tecnooligarcas», y ha asegurado que la historia ha demostrado que la autorregulación «no funciona» y que los incentivos e intereses de quienes controlan las empresas punteras no están alineados con los intereses generales.

Ha abogado por «construir una IA responsable», con una «perspectiva humanista» y que permita «construir una sociedad más justa», y ha destacado la importancia de actuar «con urgencia», porque una IA «desrregulada, opaca, en estampida y en manos de unos pocos es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia».

Ha recordado que España se sitúa como el segundo país del mundo en materia de gobernanza, que fue el primero de Europa en crear una Agencia de Supervisión de la IA, que contribuyó al lanzamiento del Laboratorio de Naciones Unidas en Valencia, o que fue bajo presidencia española de la UE cuando se lanzó el Reglamento Europeo de IA, primera norma del mundo que regula de forma integral esta tecnología.

La IA, entre el entusiasmo ciego y el miedo

En el acto han estado presentes el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

En la inauguración de la jornada, Cuerpo ha abogado por crear un marco en el que la inteligencia artificial «amplíe nuestro entendimiento en lugar de sustituirlo», con el objetivo de que «nadie tenga que elegir entre entusiasmo ciego y miedo».

El vicepresidente primero ha advertido de la necesidad de participar en el proceso de toma de decisiones que afectan a la inteligencia artificial si se quiere que «hable o piense en nuestras lenguas y con nuestros valores» o que «sus beneficios se distribuyan de manera justa a la mayoría».

Uso responsable de la IA

Durante la jornada han participado varios expertos en inteligencia artificial, moderados por la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz.

Senén Barro, presidente del Laboratorio de ideas de la Agencia Española de Supervisión de la IA, Rosa Lillo, matemática y profesora de la universidad Carlos III, y Verónica Bolón, profesora de ciencia de la computación e IA en la Universidad da Coruña, han defendido la necesidad de la regulación y han destacado las ventajas que puede tener España para liderar muchos aspectos de esta tecnología, como los modelos de IA en castellano o el talento emergente que hay en el país.

Los tres expertos han incidido en la necesidad de que la IA transmita confianza a los usuarios, de fomentar un uso responsable en todos los ámbitos, en la importancia de la eficiencia y la sostenibilidad y en la necesidad de reforzar la autonomía tecnológica y de reducir la dependencia, aunque han tachado de «entelequia» el objetivo de la ‘soberanía’, algo que no es posible -han dicho- ni para los países más avanzados en esta materia (Estados Unidos y China).