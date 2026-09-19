Lo hace para para estudiar el recurso del sindicato policial SUP contra esta instalación por motivos de seguridad, que ha sido admitido a trámite

Campamento temporal habilitado en el puerto de Ceuta con capacidad para unas 1.700 personas. EFE

La Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio de Transportes que le haga llegar los expedientes administrativos sobre el campamento de migrantes habilitado en el puerto de Ceuta. Para estudiar el recurso del sindicato policial SUP contra esta instalación por motivos de seguridad, que ha sido admitido a trámite.

Lo hace en el decreto de admisión a trámite del recurso en el que la Sala de lo Contencioso Administrativo da al Ejecutivo un plazo improrrogable de veinte días para remitirle la documentación. Además, precisa que, en el caso de que haya documentos declarados confidenciales, estos deben quedar en depósito de la Administración. Aunque «a plena disposición del tribunal».

Esta admisión a trámite, que no prejuzga el fondo del recurso, llega después de que la Audiencia Nacional decidiese el pasado jueves rechazar la medida cautelarísima solicitada por el sindicato policial de frenar la habilitación del espacio portuario para alojar a los migrantes llegados a la ciudad autónoma durante la crisis migratoria.

Tras la denegación de esta medida cautelar y mientras la Sala de lo Contencioso Administrativo estudia el fondo del recurso, el Gobierno ha seguido adelante con su plan para alojar a los migrantes. Trasladó ayer a 1.700 personas desde las playas de Benítez y El Trampolín al nuevo centro temporal.

«Riesgos de seguridad»

El sindicato policial SUP ha defendido su tesis de los riesgos de seguridad que puede acarrear este dispositivo de acogida. Y ha recordado que la Autoridad Portuaria de Ceuta inicialmente rechazó esta ubicación por considerarla incompatible con la normal explotación del puerto. Aunque posteriormente Puertos del Estado informó favorablemente por razones de interés general.

Ahora que el campamento está operativo, el SUP ha asegurado que exigirá «conocer y fiscalizar» las evaluaciones de riesgos, protocolos, efectivos y medios previstos para garantizar la seguridad de los policías destinados en «un entorno especialmente sensible».

«Nuestra obligación como sindicato no es esperar a que ocurra un incidente para lamentarlo. Sino anticiparnos al riesgo y proteger a nuestros compañeros», han remarcado en la nota remitida.