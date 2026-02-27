El Guaguas ya prepara la semifinal ante CV Manacor de este sábado a las 16:00 (hora canaria) con la confianza intacta tras su estreno brillante en la Copa del Rey

El Guaguas, a un paso de la final / CV Guaguas

El Club Voleibol Guaguas Las Palmas ya tiene la mirada puesta en las semifinales de la Copa del Rey de Valencia 2026. Tras un estreno convincente en La Fonteta, los amarillos afrontan este sábado a las 16:00 horas el duelo ante el CV Manacor con la moral reforzada y un único objetivo en mente: alcanzar la gran final del domingo.

El conjunto grancanario llega lanzado después de superar con autoridad a Pamesa Teruel en cuartos, un partido en el que mostró su mejor versión y confirmó porqué lleva el cartel de favorito. La solidez colectiva, el liderazgo en la distribución de Io De Amo, que se erigió como MVP del encuentro, y el gran regreso de Walla Souza marcaron un debut sin fisuras para los de Sergio Miguel Camarero.

Enfrente estará el cuadro de Alexis González que también aterriza en semifinales tras resolver por la vía rápida su compromiso ante Leganés (3-0). El precedente más reciente es favorable para el Guaguas, que se impuso hace una semana en Mallorca por 1-3 en un encuentro marcado por el susto de Unai Larrañaga, quien sufrió un pelotazo en el rostro. Aquella victoria refuerza la confianza amarilla, aunque en un torneo del ko cualquier detalle puede cambiar el guion.

El técnico del Guaguas, Camarero, se mostró prudente pero satisfecho valorando el estreno de su equipo: “Ganar el primer partido siempre es complicado. El bloque ha demostrado que está a la altura. Ahora toca descansar y pensar en el sábado”. El Guaguas está a un paso de la final y no quiere dejar escapar la oportunidad de revalidar el título.