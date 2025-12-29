El Heidelberg Volkswagen logra su primera Supercopa de España

El Heidelberg Volkswagen ha logrado su primera Supercopa de España tras vencer por por 3-2 al Avarca de Menorca

El Heidelberg Volkswagen consigue la primera Supercopa de España de su historia tras batir (3-2) al Avarca de Menorca en el Polideportivo Multiusos de Guadalajara. Las grancanarias firman así el primer trofeo de la temporada. La receptora cubana Sulian Matienzo se llevó el MVP.

Las grancanarias llegaron a la cita como vigentes campeonas ligueras. Se medían a un conjunto menorquín en plena forma, con la pasada edición de la Copa de la Reina en sus vitrinas y el liderato en la competición liguera como principales avales.

Sulian Matienzo y Lola Hernández Van den Bosch, artífices del triunfo canario

La cubana Sulian Matienzo, con 19 puntos, y la teldense Lola Hernández Van den Bosch (otros 15, 6 de ellos en defensa) fueron las principales artífices del triunfo canario, desactivando el gran inicio de la colombiana Laura Pascua (21 puntos) y la polivalencia de la suiza Samira Sulser (17).

Tras un incisivo arranque de las de Ciutadella (0-3), con sendos puntos en ataque de Neves, Hiruela y Sulser, el conjunto colegial logró reaccionar a través de los remates de Bednarek y Matienzo (3-3).

Incluso el Heidelberg parecía tomar tierra de por medio con el paso de lo minutos, después de un poderoso remate de Novoa que ponía el 7-4 provisional. No obstante, el Avarca se recuperó de su particular cortocircuito y enganchó un 0-5 de parcial, merced al despliegue físico de Laura Pascua (8-10).

A partir de ahí, el Menorca se fue adueñando poco a poco del set, mientras que el Heidelberg apenas lograba mantenerse a remolque (12-14).

Mientras Hiruela y Neves sacaban a relucir el brazo en vanguardia, la escuadra de Bep Llorens activó las alertas de su rival isleño con el 15-18 en el electrónico. Forzó el tiempo muerto de su colega del banquillo canario, Gabriel Navarro.

Avarca Menorca se llevó el primer parcial

La pausa táctica no parecía aminorar el ritmo del Avarca. Se veía más solvente en los remates y en los bloqueos (18-22). Matienzo trato de protagonizar la reacción del Heidelberg, pero fue en vano. El equipo menorquín se llevó el primer parcial (20-25).

En el siguiente asalto, las campeonas coperas siguieron marcando la pauta en el choque, sobre todo con la férrea defensa de Sulser y los latigazo de Pascua. Desactivaron anímicamente al Heidelberg que trataba de cauterizar la herida nuevamente con arreones de Novoa y Matienzo. Hasta que un error en ataque de Grajales dio una sonrisa provisional a las grancanarias (8-7).

Aquello resultó un espejismo. Tras ese sorpresivo cambio de timón el Menorca enganchó un 0-4 de repunte (8-11). A partir de ahí, el intercambio de golpes se recrudeció. La contienda se igualó poco después (12-12) para elevar el voltaje del encuentro.

Un remate en parábola de McKenzie y otro de Matienzo desde zona cuatro parecía cambiar el signo del choque (16-15). Sin embargo, el Menorca no daba su brazo a torcer en un set clave por el título (17-18).

El Heidelberg Volkswagen tomó las riendas en el tercer parcial

Novoa se sumó al empuje ofensivo del equipo colegial. Ponía el 22-19 a favor de un Heidelberg que parecía empezar a ver la luz en este intenso duelo. No obstante, las baleares no tiraron la toalla y apuraron con el 23-22 para avivar los nervios en el seno de su rival, hasta que McKenzie en la retaguardia y Matienzo al borde de la red cortaban en seco la agonía (25-22).

Las grancanarias tomaron la manija en el tercer parcial. Aprovecharon la concatenación de errores en los saques y bloqueos del Menorca, sacando de partida una renta más que elocuente (9-3).

La desconexión balear se alargó hasta el 12-5. Esto llevó a Llorens a solicitar una nueva pausa táctica, pero de poco sirvió. El Avarca siguió a la deriva en un tercer set que se resolvió con un claro 25-16.

Las espadas en todo lo alto

En el cuarto set el Heidelberg quiso mantener el guion del choque, ahora con Lola Hernández Van den Bosch como gran protagonista en defensa, desactivando los ataques del Menorca en los primeros compases. Sin embargo, tras el despliegue canario en la trinchera llegaron dos remates de Grajales y Sulser que pusieron por delante al Avarca (5-6) en el inicio de dicho parcial.

La máxima igualdad no dejó de reflejarse en el electrónico del recinto alcarreño, si bien la escuadra balear recuperó la batuta en una fase del encuentro taquicárdica (17-17). La teldense Lola Hernández siguió multiplicándose sobre el parqué, ahora también en operaciones ofensivas, para propiciar el 20-19 que ponía contra las cuerdas al equipo de Ciutadella.

Fue un espejismo, ya que Sulser y Pascua volvieron a la carga para darle la vuelta a la set (22-24) en un desenlace que se tornaba agónico con el siguiente punto de McKenzie (23-24) y el tiempo muerto de rigor. Pero a pesar del remate posterior de Novoa, que ponía contra las cuerdas al Avarca, un error de Van der Meer en el siguiente saque del Heidelberg y el punto directo de Sulser a continuación (24-26) puso el provisional 2-2 en el marcador y las espadas en todo lo alto en Guadalajara.

Las grancanarias finalizaron con un 15-10 y lograron la Supercopa de España

El cambio de signo en el encuentro no acabó por afectar al equipo canario, que firmó un contundente 5-0 de arranque en el último y decisivo set, destilando de nuevo las bazas de Matienzo y Bednarek.

El Menorca lanzó el órdago con Sulser y Pascua pero se le complicaba la papeleta tras el cambio de área (8-3). Lo intentó con Hiruela y con una dosis extra de la propia Samira, que se convertía en la principal catalizadora de las baleares, que poco a poco fueron recuperando la esperanza (11-10).

Sin embargo, un remate diagonal de Amaral que se marchó fuera y los posteriores errores de Jiménez y pusieron el encuentro en bandeja para un pletórico Heidelberg (15-10) que consumó su revancha con su primer título de la Supercopa.