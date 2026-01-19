El Hospital Universitario José Molina Orosa ha puesto en marcha el nuevo equipo de Tomografía Computarizada (TAC).Se trata de un modelo de alta gama que permite realizar estudios de gran complejidad y ofrece una mayor resolución de imagen

En la imagen, el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, durante la visita que realizó junto al director del Área de Salud de Lanzarote, Erasmo García, al Hospital Universitario José Molina Orosa.

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, visitó este lunes junto al director del Área de Salud de Lanzarote, Erasmo García, el nuevo equipo de Tomografía Computarizada (TAC) que ha puesto en marcha el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa.

El dispositivo, de última generación, ha sido adquirido por la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote por un importe de 488.735 euros. A ello se suma una inversión adicional de 86.000 euros destinada a las obras necesarias para la adecuación de las salas del servicio de Radiodiagnóstico, imprescindibles para su instalación.

Tecnología de precisión y mejor resolución de imagen

El nuevo TAC sustituye a uno de los dos equipos con los que cuenta el servicio. Se trata de un modelo de alta gama que permite realizar estudios de gran complejidad y ofrece una mayor resolución de imagen. Entre sus principales ventajas destacan el uso de herramientas innovadoras como una tableta de control y las tecnologías GO, que facilitan y optimizan el trabajo del profesional sanitario.

Asimismo, utiliza la tecnología de baja dosis con filtro de estaño que permite conseguir una reducción de la dosis de hasta el sesenta por ciento manteniendo la calidad de imagen y la visualización de los detalles junto con una rápida reconstrucción de las imágenes.

El equipo dispone también de una cámara adicional que permite visualizar al paciente en su totalidad. Esta tecnología, basada en inteligencia artificial, garantiza una precisión óptima en el posicionamiento del paciente, mejora la eficiencia del procedimiento y contribuye a una mayor calidad de imagen y a la optimización de la dosis de radiación.

Además, el nuevo escáner integra otras soluciones innovadoras, como el telemando y un renovado diseño del puesto de trabajo, que aportan mayor flexibilidad y movilidad durante las pruebas y mejoran la comodidad del paciente durante la realización del estudio.

Respuesta a la demanda asistencial

Durante la visita, el director del Servicio Canario de la Salud destacó que este equipamiento de vanguardia responde “a la apuesta de la sanidad pública por la mejora continua y al compromiso del Hospital Molina Orosa con la innovación y la calidad asistencial”.



Por su parte, el director médico del centro hospitalario, Luis Carlos Moreno, señaló que el nuevo TAC refuerza la capacidad del servicio para la realización de estas pruebas diagnósticas y facilita exámenes específicos con una menor dosis de radiación, lo que redunda en el bienestar de los pacientes y en la mejora de su experiencia asistencial.