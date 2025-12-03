El Paso albergará el Centro Nacional de Vulcanología

Eloy Martín, Alcalde de El Paso.

El municipio de El Paso ha dado a conocer los terrenos en los que estará situada la sede del Centro Nacional de Vulcanología. Esta sede científica estará en una zona próxima a la erupción del volcán Tajogaite en el centro empresarial del municipio de El Paso y otra parte, en la Casa Massieu, en el valle de Aridane.

Las obras continúan en la carretera LP-211, afectada por el volcán Tajogaite / Archivo RTVC

Aunque su sede física estará en La Palma contará con el apoyo logístico desde Tenerife. Mientras se construye su ubicación oficial, tendrá delegaciones transitorias.

Única candidatura

La candidatura de La Palma fue la única que se presentó amparada por los Cabildos de Tenerife y el de la propia isla, respaldada por el Gobierno de Canarias. Una vez estudiado el procedimiento, la Comisión Consultiva determinó que fuer La Palma donde se ubicara el futuro Centro estatal de Vulcanología.

Tenerife, por su parte, acogerá una subsede científica, apoyada en su ecosistema investigador que incluye al Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), el supercomputador Teide, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el CSIC y la Universidad de La Laguna.

Historial vulcanológico de Canarias

El Gobierno ha valorado que Canarias es el único territorio español con historial de gestión de riesgo vulcanológico. La última erupción de 2021 de Tajogaite, destacan ofrece una “oportunidad única para convertir nuestro país en líder mundial en la gestión integral del fenómeno volcánico en regiones volcánicamente activas, fomentando el intercambio de conocimientos entre grupos de investigación y promoviendo la cooperación científica, con el propósito de aumentar su proyección internacional y contribuir al desarrollo de las zonas volcánicas”.