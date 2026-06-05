La retransmisión arrancará a las 19:50 horas y podrá seguirse en directo por Televisión Canaria, Canarias Play y RTVC.es

Televisión Canaria emite la romería de San Antonio ‘El chico’

Televisión Canaria se traslada este sábado 6 de junio a Mogán para llevar a todos los hogares la tradicional Romería-Ofrenda de San Antonio ‘El Chico’, una de las celebraciones populares más esperadas del municipio sureño. La retransmisión comenzará a las 19:50 horas y podrá seguirse también en directo a través de la plataforma Canarias Play y en RTVC.es.

La televisión autonómica acompañará a romeros, carretas, parrandas y agrupaciones folclóricas durante un recorrido marcado por el color, la música y la tradición. Miles de vecinos, vecinas y visitantes, ataviados con la vestimenta tradicional canaria, recorrerán las calles del casco histórico acompañando la imagen de San Antonio ‘El Chico’ y rindiendo tributo al santo.

Los periodistas Juan Antonio Cabrera y Sonsoles Castillo seguirán a pie de calle el ambiente de la romería, mostrando los detalles de las carretas, los arreglos florales y el sentir de los participantes a través de entrevistas durante todo el recorrido. La narración de la cita correrá a cargo de Tomás Galván, que compartirá con la audiencia los detalles históricos y las curiosidades del recorrido.

Con esta retransmisión, el canal público vuelve a acercar a la audiencia una de las manifestaciones más representativas de la cultura popular, poniendo en valor las tradiciones que forman parte de la identidad canaria.