InicioCorporativa

RTVC celebra este sábado la tradición y el folclore con la Romería de San Antonio ‘El Chico’

Gabinete de Prensa
Añade a RTVC en Google

La retransmisión arrancará a las 19:50 horas y podrá seguirse en directo por Televisión Canaria, Canarias Play y RTVC.es

Televisión Canaria emite la romería de San Antonio 'El chico'
Televisión Canaria emite la romería de San Antonio ‘El chico’

Televisión Canaria se traslada este sábado 6 de junio a Mogán para llevar a todos los hogares la tradicional Romería-Ofrenda de San Antonio ‘El Chico’, una de las celebraciones populares más esperadas del municipio sureño. La retransmisión comenzará a las 19:50 horas y podrá seguirse también en directo a través de la plataforma Canarias Play y en RTVC.es.

La televisión autonómica acompañará a romeros, carretas, parrandas y agrupaciones folclóricas durante un recorrido marcado por el color, la música y la tradición. Miles de vecinos, vecinas y visitantes, ataviados con la vestimenta tradicional canaria, recorrerán las calles del casco histórico acompañando la imagen de San Antonio ‘El Chico’ y rindiendo tributo al santo.

Los periodistas Juan Antonio Cabrera y Sonsoles Castillo seguirán a pie de calle el ambiente de la romería, mostrando los detalles de las carretas, los arreglos florales y el sentir de los participantes a través de entrevistas durante todo el recorrido. La narración de la cita correrá a cargo de Tomás Galván, que compartirá con la audiencia los detalles históricos y las curiosidades del recorrido. 

Con esta retransmisión, el canal público vuelve a acercar a la audiencia una de las manifestaciones más representativas de la cultura popular, poniendo en valor las tradiciones que forman parte de la identidad canaria.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

‘Diablos y Tarasca’: La Laguna celebra el desfile centenario ante miles de personas

EEUU emite sanciones contra el presidente de Cuba, contra Raúl Castro y sus familias

Un acertante de La Primitiva gana más de 1,3 millones de euros en San Cristóbal de La Laguna

El II Congreso de Reto Demográfico debatirá en La Palma las bases de la “Canarias de los 15 minutos”

Curbelo reclama rebajar las tasas aeroportuarias para proteger la conectividad de Canarias

La UCO registra durante diez horas la sede de Tubos Reunidos en Bilbao por el ‘caso Leire Díez’

NOTICIAS RELACIONADAS