Los requisitos para formar parte de este programa son acreditar la residencia en el municipio de San Cristóbal de La Laguna y aportar el certificado correspondiente

La concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna, en colaboración con la Asociación Montaña para Todos, ha dado a conocer las dos últimas actividades previstas para este año del proyecto de senderismo adaptado e inclusivo.

Esta iniciativa, que arrancó el pasado mes de marzo, ha desarrollado seis itinerarios hasta la fecha, a los que se sumarán dos más que transitarán por el Paisaje Protegido de Las Lagunetas y Las Aguas.

Imagen cedida.

Parajes naturales

El alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, recordó que “esta propuesta, enmarcada en el Plan Municipal de Discapacidad, pretende propiciar que personas con algún tipo de limitación de movilidad puedan disfrutar de parajes naturales”.

Por su parte, la edil de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, ha destacado la gran acogida que ha tenido el programa, con más de 130 personas inscritas.

Ida y vuelta en guagua

Además, la representante del Área explicó que, para favorecer el desarrollo de estas rutas, se han incluido charlas informativas de cada localización. Así como, traslado adaptado de ida y vuelta en guagua desde la plaza del Adelantado y diferentes dispositivos de apoyo para facilitar la asistencia de personas con discapacidad física o auditiva, tales como la Joëlette (silla de ruedas específica para transitar por cualquier terreno irregular) y la barra direccional.

Imagen cedida Ayuntamiento de La Laguna.

Asimismo, avanzó que las dos últimas rutas agendadas serán el 24 de octubre, en el entorno de Las Lagunetas (La Esperanza), y el 21 de noviembre, en el sendero de Las Aguas (San Juan de la Rambla). Hasta la fecha, se han completado itinerarios por el camino de San Juanito (Punta del Hidalgo), Cruz del Carmen y Las Hiedras (Anaga), Mesa Mota, Pedro Álvarez (Tegueste) y La Vica (La Matanza).

Municipio de San Cristóbal

Los requisitos para formar parte de esta experiencia son acreditar la residencia en el municipio de San Cristóbal de La Laguna y aportar el certificado correspondiente que acredite el grado de discapacidad. El equipamiento necesario para la visita será ropa y calzado de montaña, elementos de protección solar, agua y alimentos necesarios para completar esta jornada.

Las personas que deseen obtener más información sobre estas actividades incluidas en el proyecto tienen a su disposición el correo electrónico info@mptodos.org y el teléfono de contacto 635 67 31 20.