Quedarán máximas locales 36 – 38ºC en puntos del Sur de Gran Canaria, 34 – 36ºC en la mitad Sur de Fuerteventura, o de 30 – 34ºC en el resto de islas

El Tiempo en Canarias | Comienzan a bajar las temperaturas pero sigue el calor

Este miércoles comenzarán a bajar las temperaturas pero continuará el calor en algunos puntos del archipiélago. Quedarán máximas locales 36 – 38ºC en puntos del Sur de Gran Canaria, 34 – 36ºC en la mitad Sur de Fuerteventura, o de 30 – 34ºC en el resto de islas.

En el cielo veremos pocas nubes, algunas a menos de 400 – 600m por el Norte de las islas más altas, especialmente a primeras y últimas horas, ganando altitud al final de la jornada. Calima a menos a lo largo de la tarde. Viento del Norte flojo a Nordeste moderado, generalizándose a todos niveles Será del Noroeste y girando al Norte moderado en El Teide. Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas protegidas del Sur, y la marejada en altamar, olas 0,5 – 1,5m.

Previsión por islas:

EL HIERRO: Sol, ligera calima y alguna nube baja en puntos del Norte. Temperaturas en descenso, máximas 24 – 32ºC, y viento del Nordeste moderado.

LA PALMA: Intervalos nubosos de tipo bajo por el Norte y Este, mucho sol en el resto y calima. Las temperaturas marcarán varios grados menos. Viento alisio flojo a moderado.

LA GOMERA: Numerosas horas de sol con ligera calima, y algunas nubes bajas por el Norte. Las temperaturas bajarán pero seguirá el ambiente veraniego.

TENERIFE: Salvo algunas nubes bajas por el Norte y Nordeste, cielos despejados con ligera calima. Las temperaturas marcarán varios grados menos, quedarán máximas 32 – 34ºC en puntos del Este, Sur y Oeste. Viento alisio en costas, del Noroeste en El Teide.

GRAN CANARIA: Panza de burro por el Norte a menos de 500m, ganando altitud al final de la jornada. En el resto sol, ligera calima y calor. Bajarán las temperaturas pero quedarán valores 34 – 37ºC en puntos del Sur. Alisio aumentando por la tarde.

FUERTEVENTURA: Salvo algunas nubes bajas en zonas costeras del Norte y Oeste, cielos despejado con calima en remisión. Temperaturas más bajas, quedarán máximas 34 – 36ºC por el Sur.

LANZAROTE: Pocas nubes salvo algunas de tipo bajo por el Norte. Calima a menos, sol y temperaturas veraniegas, máximas 25 – 34ºC. Viento del Norte-Nordeste moderado.