Se esperan temperaturas máximas de hasta 40 grados en el sur de Gran Canaria, de Fuerteventura y de Lanzarote

Este viernes seguirá destacando el calor. Habrá máximas locales 37–40ºC por el sur de Gran Canaria, de Fuerteventura y de Lanzarote, y de 35–38ºC en el resto de islas. Afectará sobre todo a las medianías y zonas bajas.

Presencia de nubosidad de tipo medio y alto en cantidad variable, con amagos tormentosos en el entorno de las islas montañosas. En horas centrales crecerá nubosidad de evolución en cumbres, pudiendo dejar algún chubasco, más probable y puntualmente de tipo tormentosos por el este – nordeste de Tenerife.

Además, seguirá presente la calima, especialmente en medianías de las vertientes sur. Viento del este a nordeste flojo en costas, arreciando por la tarde, siendo del este y sur flojo en medianías y cumbres. Podrá aparecer algún intervalo fuerte asociado a las tormentas, rachas 50–70km/h.

En el mar, predominará la marejadilla en las costas del sur, y la marejada en el resto con olas 1 metro de altura.

Previsión isla por isla

EL HIERRO: Nubes medias y altas, algún foco tormentoso de madrugada y con calor, máximas locales +34ºC en parte de las medianías del sur y del nordeste.

LA PALMA: Intervalos de nubes medias y altas sin descartar algún chubasco en horas centrales en cumbres. Calima y calor, máximas 28 – 34ºC en costas y medianías.

LA GOMERA: Tiempo veraniego y caluroso con temperaturas que superarán los 34ºC en puntos del sur y la capital. Nubosidad variable con alguna tormenta aislada.

TENERIFE: Nubes medias y altas con algún foco tormentoso y calima, y nubosidad de evolución en cumbres con probables chubascos hacia el este-nordeste. Seguirá el calor, máximas locales 35 – 38ºC en medianías del sur y área metropolitana.

GRAN CANARIA: Nubosidad en cantidad variable con algún amago tormentoso y presencia de calima. No se descarta algún chubasco en las medianías del nordeste por la tarde. Temperaturas calurosas, máximas locales 37 – 40ºC en puntos del Sur.

FUERTEVENTURA: Intervalos de nubes medias y altas con calima. Temperaturas de verano, máximas 35 – 39ºC, las más altas en interiores del sur.

LANZAROTE: Nubosidad en cantidad variable de tipo medio y alto, y presencia de calima. Mucho calor con máximas locales +37ºC, y viento del nordeste flojo.

LA GRACIOSA: Intervalos nubosos en cantidad variable. Calima y calor. Y temperaturas veraniegas, 28 – 30ºC máxima en Caleta de Sebo, y viento del nordeste 10 – 25km/h.