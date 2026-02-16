Elba Vergés volvió a ver portería ante el FC Badalona Women y además el equipo dirigido por Yerai Martín acumula seis triunfos a domicilio

Elba Vergés: “Tenemos confianza en conseguir un resultado positivo ante el Real Madrid” / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife arrancó con victoria el primero de los dos encuentros consecutivos que afronta como visitante en la Liga F Moeve antes del parón internacional de las competiciones nacionales. Un nuevo triunfo lejos de la isla —el sexto de la temporada y el tercero consecutivo si se tiene en cuenta el duelo de Copa de la Reina— que afianza la cuarta posición en la tabla y mantiene los buenos registros competitivos del conjunto dirigido por Yerai Martín.

Paso firme hacia arriba

Una de las protagonistas del encuentro ante el FC Badalona Women fue la central catalana Elba Vergés, que, en una acción a balón parado marca de la casa, anotó su tercer gol del curso para adelantar a las blanquiazules en el Municipal Palamós–Costa Brava. “Fue una jugada que salió a la perfección. Natalia puso el balón en el lugar preciso, lo recogí dentro del área y rematé. Fue muy emocionante porque escuché a mi familia gritar en la grada y siempre me hace feliz seguir aportando y ayudar al equipo”.

El conjunto tinerfeño cuenta ya con una ventaja de tres puntos respecto a su inmediato perseguidor, el Sevilla FC, lo que le permite asegurar esa posición una jornada más. Vergés considera que el equipo debe “dar continuidad al trabajo que se está realizando. Fuera de casa seguimos siendo fuertes y no queremos perder eso. Creo que en esta segunda vuelta hemos dado un paso adelante también en el Heliodoro y tenemos que seguir siendo un equipo serio, que cree en lo que hace, para mantener la ventaja sobre los equipos que nos persiguen”.

Visita de máxima exigencia

Este domingo llegará un nuevo compromiso lejos de la isla, esta vez ante un rival de máxima exigencia. Las tinerfeñas visitarán al Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano (11:00 hora canaria), un escenario en el que las blancas solo han cedido esta temporada frente al Athletic Club en Liga F Moeve. En el encuentro de la primera vuelta, el Costa Adeje Tenerife logró empatar sin goles en el Heliodoro, con un penalti detenido por Noelia Ramos.

“Será un partido duro. Es verdad que en la primera vuelta logramos empatar, pero tenemos claro que en su casa querrán hacerse fuertes. Nosotras estamos enfocadas, sabemos de la dificultad del rival y, con la confianza que tenemos y las buenas sensaciones de los últimos partidos, vamos con la mentalidad de sacar un resultado positivo”, señaló Vergés sobre el próximo compromiso.

El choque ante el Real Madrid marcará un nuevo test competitivo para las blanquiazules, que buscarán prolongar su buena dinámica como visitantes y seguir afianzando su posición en la zona alta de la clasificación.